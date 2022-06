Il nuovo MacBook Air potrebbe arrivare con una lunga attesa

Apple si prepara a svelare un nuovo MacBook Air alla sua conferenza annuale degli sviluppatori (WWDC) lunedì, ma anche se ciò dovesse accadere, potresti non essere in grado di acquistarne uno subito. secondo rapporto da BloombergMarco GormanTuttavia, un arresto dovuto al COVID-19 negli stabilimenti cinesi che producono MacBook potrebbe significare una disponibilità limitata di nuovi dispositivi o una data di rilascio più lunga.

La politica cinese sulla non proliferazione del corona virus Ha portato alla chiusura temporanea delle fabbriche che producono prodotti Apple, inclusi Pegatron e Quanta. nonostante La Cina inizia a rilassarsi Alcune restrizioni alla circolazione Inizialmente restituito a marzoalcuni I quartieri di Shanghai sono ancora bloccati.

Analizzatore di mele Si aspettava Ming Chi Kuo Apple spedirà da sei a sette milioni di nuovi MacBook Air entro il terzo trimestre di quest’anno se la capacità di produzione di Quanta tornerà ai livelli pre-chiusura. Pensa anche che potrebbero esserci più spedizioni del nuovo MacBook Air rispetto all’attuale MacBook Pro da 14 a 16 pollici: il nuovo MacBook Air dovrebbe essere spedito sia da Quanta che da Foxconn, mentre il MacBook Pro sarà spedito solo da Quanta. Apple ha attualmente Nuovi ordini per MacBook Pro in attesa fino a fine luglio A causa di chiusure e carenze parziali.

La previsione per le spedizioni H2-22 per i nuovi MBA è di 6-7 milioni di unità se la capacità di Quanta a Shanghai può tornare al livello pre-chiusura prima del terzo trimestre del 22. La consegna dovrebbe essere per il nuovo MBA tramite due EMS (Quanta il 1° e Foxconn il 2°) meglio del mio attuale MacBook Pro 14″/16″ (spedito solo da Quanta). – 郭明 (Ming-Chi Kuo) (mingchikuo) 5 giugno 2022

Sia Gurman che Ming-Chi Kuo concordano sul fatto che il prossimo MacBook Air non sarà disponibile in una vasta gamma di colori. Probabilmente presenterà due opzioni standard come l’attuale grigio e argento, con l’aggiunta di due nuovi colori, tra cui blu navy e “oro simile allo champagne”. Gurman crede inoltre che il MacBook Air sarà dotato di un display da 13 pollici, due porte USB-C, funzionalità di ricarica MagSafe e Touch ID. Non è previsto che venga fornito con una Touch Bar, forse anche È classificato come un MacBook Pro.

Per quanto riguarda il nuovo MacBook Pro, Gurman afferma che Apple aveva originariamente pianificato di rilasciare una versione “più veloce” da 13 pollici del dispositivo nel periodo in cui Air è stato lanciato. Tuttavia, questa data sarebbe stata posticipata a causa dei blocchi legati al COVID in Cina.

Presentazione del nuovo MacBook Air che Probabilmente verrà fornito con un processore M1Si prevede che lunedì sarà una parte importante dell’evento WWDC in rapido avvicinamento di Apple, così come il progetto di cuffie per realtà mista di Apple, anche se Apple non lo menziona esplicitamente. Poiché Apple cerca di sovrascrivere l’hardware esistente e il software associato, si prevede che WWDC avrà un flusso invisibile. Dominato da Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR).

Come notato da Gurman e un rapporto di Il Il New York TimesCammello Per introdurre nuovi strumenti per gli sviluppatori che consente loro di integrare le funzionalità di realtà mista nelle proprie app prima del rilascio previsto delle cuffie nel 2023. Gorman osserva che Apple sta lavorando per aggiungere funzionalità AR e VR anche alle proprie app, creando potenzialmente versioni VR di FaceTime, Maps, Notes , un calendario e un modo Visualizza lo schermo del tuo Mac tramite un visore.