Il nuovo mouse e tastiera di Logitech offrono un clic più silenzioso e più clic di seguito

Gli ultimi accessori per computer di Logitech offrono un modo più silenzioso o più tattile di utilizzare il computer, a seconda delle tue preferenze. Il nuovo MX Master 3S è un aggiornamento software minore MX Master 3. Mouse Con un clic del mouse più silenzioso e un sensore più sensibile. Nel frattempo, la MX Mechanical e la MX Mechanical Mini sono una coppia di tastiere i cui interruttori meccanici dovrebbero renderle un tocco in più (sebbene leggermente superiori) rispetto alla loro controparte attuale. Chiavi MX. MX Mechanical, MX Mechanical Mini e MX Master 3S verranno spediti questo mese rispettivamente per $ 169,99, $ 149,99 e $ 99.

L’MX Master 3S è un dispositivo molto simile all’MX Master 3 che sostituisce nella gamma Logitech. Ha un design destrorso fortemente scolpito, un paio di rotelle di scorrimento (una su/giù, una sinistra/destra) e tre pulsanti per il pollice. I grandi cambiamenti sono che ora utilizza un sensore da 8.000 dpi, rispetto ai 4.000 dell’ultima volta, e i pulsanti sinistro e destro del mouse ora sono più silenziosi, il 90 percento, secondo Logitech. C’è ancora un urto percettibile quando fai clic con il mouse, ma è più disattivato, come premere il Cherry MX Brown invece dell’interruttore MX Blue.

Nonostante il sensore ad alta risoluzione, questo mouse è mirato in modo aggressivo al lavoro d’ufficio e alla produttività piuttosto che ai giochi grazie alla frequenza di polling relativamente bassa di 125Hz. Al contrario, i mouse da gioco in genere sondano 1.000 Hz o addirittura 8000 Hz in alcuni casi.

Logitech afferma che il sensore DPI più elevato dell’MX Master 3S dovrebbe aiutare con display ad alta risoluzione, come 4K e persino 8K che le persone usano con i propri computer, mentre il clic più silenzioso dovrebbe essere di beneficio a chiunque utilizzi un mouse in un ufficio. Personalmente, mi piace il tocco quando fai clic più forte, ma vedo l’argomento di Logitech. L’MX Master 3S sostituirà l’MX Master 3 nella gamma di mouse di Logitech, quindi i clic del mouse potrebbero dover agire rapidamente per afferrare uno dei modelli precedenti prima che scompaia.

Mentre MX Master 3S è rivolto agli utenti che privilegiano la silenziosità rispetto al tocco, le nuove tastiere meccaniche MX fanno il contrario. In precedenza, le tastiere della linea MX di Logitech incentrata sulla produttività, MX Keys e MX Keys Mini, erano dotate di tasti silenziosi, divertenti e in stile laptop. Ma con l’MX Mechanical, che sarà venduto insieme agli MX Keys nella gamma, Logitech utilizza più interruttori meccanici.

In particolare, utilizzano gli interruttori Choc V2 di Kailh e gli stili disponibili includono interruttori marrone chiaro, blu cliccabile e rosso lineare. Questi interruttori sono a basso profilo, quindi non hanno la corsa lunga degli interruttori Cherry MX a tutta altezza. Se hai più familiarità con l’esperienza di digitazione sulla tastiera di un laptop, dovresti sentirti come a casa qui. Sebbene sia di piccole dimensioni, presenta alcuni vantaggi degli interruttori meccanici, che includono una maggiore sensazione tattile e affidabilità.

Entrambe le tastiere sono wireless e la lunga durata della batteria del marchio Logitech è qui. Puoi ottenere 15 giorni di durata della batteria con la retroilluminazione della tastiera accesa o fino a 10 mesi con la retroilluminazione della tastiera accesa. La tastiera è dotata di sensori in modo che la retroilluminazione possa essere attivata quando le tue mani sono nelle vicinanze e la porta USB-C si occupa della ricarica quando la carica è bassa. La tastiera e il mouse possono ricordare ciascuno tre dispositivi accoppiati (possono connettersi tramite Bluetooth o l’adattatore wireless USB incluso) e passare da uno all’altro premendo un pulsante.

Ho usato MX Mechanical Mini e MX Master 3S negli ultimi due giorni e finora sono rimasto colpito da entrambi come strumenti di produttività desktop. Ovviamente, nessuna delle due è intesa come una periferica di gioco ad alte prestazioni, ma invece come un’opzione avanzata rispetto alle tastiere e ai mouse problematici standard che molti lavoratori utilizzano nei loro uffici e case. Resta sintonizzato per i miei pensieri completi alla fine di questa settimana.