Il nuovo presidente del Perù si presenta con l’esercito per consolidare il suo potere

LIMA, Perù (AP) – La prima donna presidente del Perù è apparsa in una cerimonia militare sulla televisione nazionale venerdì nel suo primo evento ufficiale come capo di stato, cercando di consolidare la sua presa sul potere e contrastando la tendenza nazionale delle partenze presidenziali premature.

In segno del perdurare del rancore politico, alcuni politici hanno già indetto elezioni anticipate e sono previste ulteriori proteste.

Dina Boulwart è stata promossa da vicepresidente per sostituire l’esposto di sinistra Pedro Castillo come leader del paese mercoledì. Ha detto che dovrebbe essere autorizzata a ricoprire la carica per i restanti 3 anni e mezzo del suo mandato.

Bolarte si è rivolto alle forze armate durante una cerimonia in occasione di una storica battaglia. Pollarte, insieme ai leader della magistratura e del Congresso, si è seduto tra i legislatori che hanno tentato di rimuovere Castillo dall’incarico.

“La nostra nazione è forte e sicura grazie alle forze armate, alla marina, all’aeronautica e all’esercito del Perù”, ha detto Bolarte a centinaia di membri delle forze armate nella capitale peruviana. “Ci danno la garanzia che viviamo in ordine, rispettando la costituzione, lo stato di diritto e l’equilibrio del potere”.

Dopo aver prestato giuramento come presidente mercoledì, Boulwart ha chiesto una tregua con i legislatori che hanno licenziato Castillo per “incapacità morale permanente”, una disposizione della Costituzione che secondo gli esperti è così vaga da consentire la rimozione di un presidente per quasi qualsiasi motivo. È stato utilizzato anche per estromettere il presidente Martín Vizcarra, che ha governato dal 2018 al 2020.

Il Perù ha avuto sei presidenti negli ultimi sei anni. Boulwart è un avvocato di 60 anni e novizio politico.

Ben presto iniziò a mostrarsi in pubblico come il nuovo capo di stato del Perù. Ha incontrato gruppi di parlamentari conservatori e liberali nel palazzo presidenziale. Prima di allora, ha ballato una danza andina dopo aver assistito a una processione cattolica romana della Vergine dell’Immacolata Concezione.

Gli analisti si aspettavano una strada difficile per il nuovo presidente.

Jorge Aragon, professore di scienze politiche alla Pontificia Università Cattolica del Perù, ha affermato che un governo Boulwart “sarebbe molto complesso, se non impossibile”.

L’ex presidente Ollanta Humala, che ha governato dal 2011 al 2016, ha osservato che il nuovo leader non era coinvolto nella politica o nel governo prima di diventare vicepresidente.

Humala ha detto a NTV di aver predetto che qualsiasi tregua con il Congresso “durerà un mese o forse di più, ma poi dovrà affrontare i maggiori problemi del Paese”.

Il governatore della regione di Cusco, Jean-Paul Benavente, ha invitato il nuovo presidente a indire un voto anticipato, affermando che offrirebbe “una soluzione alla crisi politica del Paese”.

Per le strade, sono continuate le piccole manifestazioni dei sostenitori di Castillo nella capitale e in altre parti del Perù, tra cui Tacapamba, la capitale della regione più vicina alla casa di campagna di Castillo. I manifestanti hanno chiesto il rilascio del leader estromesso, hanno destituito Boulwart da presidente e hanno chiesto la chiusura del Congresso.

A Lima, i manifestanti che cercavano di raggiungere il palazzo del Congresso si sono scontrati con la polizia, che ha usato bastoni e gas lacrimogeni per scacciarli, e per venerdì sono previste altre proteste.

“L’unica cosa rimasta è il popolo. Non abbiamo poteri, non abbiamo niente”, ha detto Juana Ponce, una delle manifestanti questa settimana. “È una vergogna nazionale. Tutti questi membri del Congresso corrotti sono venduti. Loro ha tradito il nostro presidente, Pedro Castillo”.