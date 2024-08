Il nuovo presidente iraniano rivendica il diritto di risposta in una rara telefonata con un alleato chiave degli Stati Uniti

Iscriviti a Fox News per accedere a questo contenuto Inoltre ottieni accesso speciale ad articoli selezionati e altri contenuti premium con il tuo account, gratuitamente. Inserendo la tua email e facendo clic su Continua, accetti i Termini di utilizzo e l’Informativa sulla privacy di Fox News, che include la nostra Informativa sugli incentivi finanziari. Si prega di inserire un indirizzo email valido.

Il neoeletto presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato il diritto del suo Paese a rispondere a Israele, in una rara telefonata con il Regno Unito.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha spiegato a Pezishkian durante la telefonata di 30 minuti che “la guerra non è nell’interesse di nessuno” e ha esortato Teheran ad “astenersi dall’attaccare Israele”. L’appello è arrivato dopo una dichiarazione congiunta dei presidenti di Stati Uniti, Regno Unito e altri tre paesi europei.

Ma il presidente iraniano ha insistito sul fatto che una risposta forte a qualsiasi attacco “è un diritto del popolo e una soluzione per fermare i crimini e le aggressioni”. Lo ha riferito Sky News.

“Il sostegno di alcuni paesi occidentali al regime sionista è irresponsabile e contraddice gli standard internazionali perché mette a rischio la sicurezza regionale incoraggiando il regime sionista a continuare i suoi crimini”, ha detto Pezeshkian a Starmer, secondo i rapporti.

Blinken rinvia la sua visita in Medio Oriente a causa di preoccupazioni sulla sicurezza e aspettative di ritorsioni iraniane

Resta alta la tensione dopo il presunto assassinio da parte di Israele del leader di Hamas Ismail Haniyeh, che si trovava a Teheran al momento della sua morte. L’Iran ha condannato l’assassinio di Haniyeh e ha incolpato Israele, sebbene Haniyeh sia morto in quella che in seguito fu considerata un’esplosione locale che non uccise alcun cittadino iraniano.

Ma sembra che la pressione internazionale da parte dei paesi europei e arabi non abbia influito sul desiderio dell’Iran di vendicare l’uccisione del leader di uno dei suoi gruppi più importanti.

Questa settimana, fonti regionali hanno detto lunedì a Trey Yingst di Fox News di essere preoccupate che l’Iran e i suoi delegati possano attaccare Israele nelle prossime 24 ore come rappresaglia per l’uccisione del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran alla fine del mese scorso. In quel periodo non si è verificato alcun attacco, ma questo non ha attenuato i timori.

Biden punta sull’“eredità” negli ultimi mesi, ma il calendario ristretto “suggerisce” una casa vuota per i suoi rivali: esperto

I rappresentanti di Hamas hanno annunciato domenica che non parteciperanno ai nuovi negoziati per il cessate il fuoco a Gaza a meno che i mediatori non presentino un piano basato sui colloqui precedenti. I rappresentanti hanno insistito sul fatto che il movimento ha mostrato “flessibilità” durante tutto il processo di negoziazione, ma Israele – attraverso azioni come il presunto assassinio di Haniyeh – ha indicato che non era serio nel raggiungere un accordo di cessate il fuoco.

Il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato alle sue forze di punire “severamente” Israele per l’uccisione di Haniyeh, e il vice comandante del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Ali Fadavi ha detto ai media iraniani la scorsa settimana che gli ordini sarebbero stati “attuati nel miglior modo possibile”. Secondo Al Jazeera.

Questa settimana, Israele ha informato gli Stati Uniti e molti dei suoi alleati europei che un attacco da parte dell’Iran – anche se nessun israeliano fosse ucciso – si tradurrebbe in un altro attacco di ritorsione sul suolo iraniano. Lo riferisce il Times of Israel.

La Giordania resta “l’ultima roccaforte” mentre l’Iran cerca di creare un nuovo “fronte terroristico” al confine israeliano

La dichiarazione mira a prevenire un’altra ondata di pressioni internazionali che cercheranno di impedire a Israele di rispondere con la forza.

Le tensioni continuano ad aumentare lentamente nel corso della settimana, con le banche iraniane che mercoledì sono state colpite da un grave attacco informatico che ha quasi paralizzato le istituzioni. Lo riferisce il canale di notizie israeliano i24Gli hacker hanno rubato informazioni dei titolari dei conti e hanno attaccato diverse altre banche.

CLICCA QUI PER OTTENERE L’APP FOX NEWS

L’Iran non ha ancora incolpato Israele, e nessun altro paese o partito ne ha rivendicato la responsabilità, ma l’Iran ha incolpato gli Stati Uniti e Israele per il recente grave attacco informatico che ha colpito il paese.

Greg Norman e Bradford Betz di Fox News Digital e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.