Il nuovo primo ministro britannico: chi sarà e quando inizierà il suo mandato?

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Il Regno Unito scoprirà lunedì se Rishi Sunak o Liz Truss assumeranno la carica di leader del partito e primo ministro. Truss dovrebbe vincere.

Breve Boris Johnson ma travagliato Il suo mandato come primo ministro è terminato Aver dimesso volontariamente dopo una crisi è troppo anche per un uomo una volta descritto come “rivestito di teflon”. Nelle settimane che seguirono, molti membri del suo partito e del suo governo si lanciarono sul ring o si abbandonarono alla corsa.

La corsa lunga mesi per il seggio al vertice del partito – e una delle posizioni più potenti del pianeta – si è finalmente conclusa con un voto a livello di tutto il partito. Qualsiasi membro pagato del partito, compresi quelli residenti all’estero, doveva presentare una votazione il 2 settembre per avere voce in capitolo I due candidati rimanenti succederanno a Johnson.

Il presidente del Comitato 1922, composto da parlamentari conservatori, annuncerà l’esito della votazione lunedì.

La regina Elisabetta nomina il primo ministro britannico a Balmoral, non a Buckingham Palace, tra problemi di mobilità

gara di guida

Alan Mendoza, direttore esecutivo della Henry Jackson Society, ha detto a Fox News Digital che ci sono “Senza dubbio” vincerà TrussE che la vittoria di Sunak “sarebbe a dir poco un miracolo”.

“Penso che quando si è trattato della festa, sia stato ovvio fin dall’inizio [Sunak] Non era una delle preferite, semplicemente perché la lingua parlata da Liz Truss parla di più dove lo vuole il Partito conservatore”, ha spiegato Mendoza. Penso che ci sia stata una reazione contro, diciamo, le grandi spese e, sai, le tasse sul governo di Boris Johnson”.

Tra i più diversi gruppi di candidati per un’elezione alla leadership del partito nella storia britannica ci sono Sunak, l’ex Cancelliere e Cancelliere dello Scacchiere di 42 anni, e Truss, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di 47 anni. Il Commonwealth e gli affari di sviluppo.

Sunak ha guidato l’accusa per l’impeachment di Johnson quando lui e Sajid Javid, l’ex Segretario di Stato per la salute e il benessere, si sono dimessi quasi contemporaneamente. Lo ha fatto in risposta alla difesa di Johnson della sua controparte Decisione di nomina al rappresentante conservatore Chris Pincher In qualità di vicepresidente di Whip, Johnson in seguito ha ammesso di essere a conoscenza di denunce di cattiva condotta sessuale contro il ministro.

Taccuino del giornalista: quando Margaret Thatcher e Mikhail Gorbachev si sono riuniti in onore di Ronald Reagan

Truss era in netto contrasto con Sunak e ha continuato a sostenere Johnson fino al momento in cui ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla carica di primo ministro.

V. Ingranaggi sonici

Ogni ministro ha adottato un approccio diverso per cercare di convincere il partito che aveva una visione per il futuro del Paese. Sunak si è concentrato sull’altezza Inflazione britannicaTruss ha promesso un taglio delle tasse una volta entrata in carica.

Sunak si è anche concentrato sul ripristino della “fiducia” alla leadership dopo i numerosi scandali di Johnson.

Ma la lealtà di Truss nei confronti di Johnson, così come il suo approccio basato sulle tasse per affrontare le crescenti difficoltà finanziarie, sembra aver dato i suoi frutti. Il vantaggio iniziale e imponente di Sunak è svanito, rendendo Truss il primo classificato, secondo la maggior parte degli analisti.

“Quello che dice Liz Truss è che anche se era una fazione straniera, dice: Guarda, dammi una possibilità e abbasserò le tasse e ti darò più libertà, e penso che sia un messaggio che è stato molto popolare con Jadel Mendoza , a livello di base del partito.

Migliaia di Boris Johnson vogliono rimanere al potere, ma l’establishment del partito non vuole mordere

voto di partito

Neil Gardiner, direttore del Margaret Thatcher Center for Freedom, ha osservato che il vantaggio di Sunak nel primo turno di votazioni proveniva dai parlamentari mentre l’ultimo round includeva la più ampia adesione al partito di circa 200.000, il che si orienterebbe maggiormente verso gli ingranaggi più difficili. approccio di linea.

“Penso che tu possa vedere che l’appartenenza al partito, la base del Partito conservatore, è praticamente a destra del partito parlamentare nel suo insieme, e Liz Truss si è candidata alla Thatcher”, ha detto Gardiner a Fox News Digital. “La stragrande maggioranza dei membri del Partito conservatore è di destra e ha approvato in modo schiacciante Liz Truss, secondo il sondaggio.

“Rishi Sunak è sicuramente il centro del partito conservatore, non un politico thatcheriano”.

I membri possono scegliere Vota per posta Oppure, per la prima volta, votare online. La sezione dell’intelligence britannica del National Cyber ​​​​Security Center (NCSC) ha rinviato una votazione anticipata prevista per l’inizio di agosto a causa delle preoccupazioni sull’hacking nel sistema di voto – una preoccupazione che molti esperti di sicurezza informatica hanno continuato a sollevare fino alla scadenza, secondo al Guardiano.

“Non disponiamo della tecnologia per votare in modo sicuro online, e quindi non dovremmo essere impiegati in elezioni ad alto rischio”, ha affermato Peter Ryan, professore di sicurezza applicata all’Università del Lussemburgo, Ha detto al Wall Street Journal,. “E lo prendo come un grosso rischio… Al momento, a parte un importante passo avanti concettuale, non vedo come si possa fare”.

In questo giorno storico, settembre. 2, 1945, la seconda guerra mondiale finisce con il Giappone che si arrende ufficialmente a noi, gli Alleati

prendere il potere

Una volta dichiarata la parte vincitrice, il cambiamento deve avvenire rapidamente. Johnson si dimetterà formalmente martedì mattina e il nuovo leader del partito entrerà in carica, con una piccola svolta.

“Per la prima volta durante il suo regno, Sua Maestà non sarà a Londra o Windsor per l’investimento del nuovo primo ministro, ma in Scozia”, ​​ha osservato Mendoza, citando preoccupazioni per problemi di mobilità come le vacanze del re 96enne a Balmoral. “poi , Il vincitore deve andare in Scozia Oltre a svolgere la sezione. E poi subito dovrebbero mettersi al lavoro, ovviamente, scegliendo il gabinetto e poi i gradi ministeriali inferiori».

Il turnover del gabinetto rimane un mistero, sebbene alcuni ministri di gabinetto selezionati, tra cui Il ministro della Difesa Ben WallaceDovrebbero rimanere in carica per fornire un certo senso di continuità. Gardiner ha suggerito che fino all’80% delle posizioni di gabinetto può avere membri.

CLICCA QUI PER L’APP FOX NEWS

Ma gli analisti si aspettano che il nuovo governo inizi mercoledì con tutti i posti occupati.

“Quello che capiamo è che ci sarà una riunione di gabinetto mercoledì mattina e un grande discorso”, ha detto Mendoza.