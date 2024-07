Il nuovo strumento del dark web di Google può aiutare gli utenti a mantenere privati ​​i dati

Google aiuta gli utenti di Internet a combattere i crimini online.

Gli utenti dell’onnipresente motore di ricerca avranno presto accesso gratuito a uno strumento che consentirà a chiunque di scoprire se le proprie informazioni personali sono state rubate e collocate sul lato dannoso e illecito di Internet, noto come Dark Web.

La nuova funzionalità ti aiuta a monitorare se le tue informazioni personali, come nome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail, sono coinvolte in violazioni dei dati. Lo ha annunciato la società In un post sul blog.

Google ha lanciato un nuovo strumento per aiutare le persone a tenere traccia delle proprie informazioni sul dark web. Reuters

Le informazioni saranno disponibili utilizzando il widget Le mie attività esistente, che consente agli utenti di controllare il modo in cui le loro informazioni vengono visualizzate su Google: È possibile accedere al servizio quiChiunque abbia un Account Google consumer in 46 paesi diversi può accedere al servizio.

Dopo aver aggiunto le informazioni di contatto, che Google conferma “non condivise o utilizzate per personalizzare la tua esperienza su altri prodotti Google”, verranno condotte ricerche nel dark web per ottenere i tuoi dati.

Google sta adottando contromisure contro il dark web. Brian Jackson – stock.adobe.com

Se emerge qualcosa di preoccupante, verrà inviato alla sezione altamente visibile “Risultati per la revisione” del rapporto.

Da lì, gli utenti possono inviare richieste per rimuovere le proprie informazioni.

Una procedura simile si applica alla rimozione di informazioni dai risultati di ricerca di Google che includono le tue informazioni di contatto.

Secondo Google, le revisioni richiedono solitamente alcuni giorni.

Il nuovo passo per proteggere gli utenti arriva in concomitanza con la pubblicazione da parte di Apple di nuove linee guida su come proteggersi dalle truffe di phishing, manovre che gli hacker utilizzano per indurre le persone a fornire le proprie informazioni personali.

Questi tentativi spesso si presentano sotto forma di e-mail false provenienti da banche, aziende o persone care false, che richiedono informazioni finanziarie per una questione apparentemente urgente.