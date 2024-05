Il nuovo tour mondiale del rapper Childish Gambino partirà per New Orleans a settembre Keith Spira

La sporadica carriera del rapper Childish Gambino, alter ego hip-hop dell’attore Donald Glover, è tornata sulla buona strada, e in grande stile.

Gambino lunedì ha annunciato un tour su larga scala, soprannominato The New World Tour, che include una tappa il 7 settembre allo Smoothie King Center di New Orleans. L’atto di apertura designato è Willow, noto anche come Willow Smith.

I biglietti saranno in vendita dal 17 maggio tramite AXS.comuna piattaforma di biglietteria collegata al promotore del tour, AEG Presents.

Oltre alle notizie sul tour, Gambino ha pubblicato “ATAVISTA”, che viene descritta come la “versione definitiva” del suo album del 2020 “3.15.20”. Contiene due nuove canzoni, la canzone del titolo e “Human Sacrifice”. Lunedì è stato rilasciato anche un video per la canzone “Little Foot Big Foot”.

Nel complesso, si tratta di molta attività per un artista hip-hop che ha annunciato e annullato il suo ritiro.

Il tour inizierà l’11 agosto in Oklahoma e includerà più di 50 date in Nord America, Europa e all’inizio del 2025 in Nuova Zelanda e Australia.

Gambino/Glover ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come scrittore nella sitcom di Tina Fey “30 Rock”. Ha recitato nel ruolo di Troy Barnes nella sitcom “Community”. Ha poi creato e interpretato la pluripremiata serie FX “Atlanta”. È il co-creatore della serie Amazon Prime “Swarm”. Ha doppiato Simba adulto nel remake del 2019 di “Il Re Leone”. Ha anche interpretato il ruolo del giovane Lando Calrissian in “Solo: A Star Wars Story” e sarà il protagonista del prossimo film della Lucasfilm “Lando”.

Ha co-creato “Mr. and Mrs. Smith”, una serie Amazon Prime basata sull’omonimo successo del 2005 che sarà presentato in anteprima all’inizio del 2024.

La sua contemporanea carriera musicale ha creato tutta un’altra base di fan, che segue da vicino gli andirivieni delle sue ambizioni musicali.

Gambino si è lanciato al vertice della gerarchia hip-hop con l’uscita del singolo e del video politicizzato “This Is America” ​​nel 2018.

Doveva essere l’headliner della Voodoo Music Experience 2018 al City Park, solo per farlo Cancella meno di 48 ore prima dell’orario dello spettacoloCitando gli effetti residui di un piede rotto. Voodoo lo ha sostituito con Travis Scott.