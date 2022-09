Il palmare Game Pass di Logitech è costoso

Avere un dispositivo (relativamente) piccolo che può giocare a qualsiasi grande gioco su di esso è un’ottima idea, e questo Quello che amo dello Steam Deck di Valve. Ma il mazzo può essere un po’ ingombrante e la sua batteria a volte non dura. Inoltre, non funziona facilmente con Xbox Game Pass. Quindi l’idea di un nuovo dispositivo portatile più piccolo pensato per lo streaming di titoli Game Pass e Xbox suona alla grande! Tuttavia, a $ 300, sembra troppo costoso in un mondo in cui Steam Deck e Switch OLED hanno all’incirca lo stesso prezzo.

Annunciato oggi da Microsoft e LogitechLa nuova console di gioco mobile G Cloud è un piccolo dispositivo Android basato sullo streaming di videogiochi. 10 anni fa sarebbe sembrata un’idea strana. Ma oggi puoi eseguire lo streaming praticamente di tutti i giochi sulla maggior parte delle piattaforme con un armeggiare appena sufficiente. L’idea alla base di questo nuovo dispositivo G Cloud è eliminare manomissioni e mod e fornire ai giocatori un modo semplice, veloce e leggero per trasmettere in streaming tutti i fantastici giochi su Game Pass.

In primo luogo, gli aspetti positivi. Rivendica il tuo nuovo dispositivo Android Per prolungare la durata della batteria, ciò è probabilmente dovuto al fatto che trasmette solo giochi in streaming e non li riproduce localmente. È dotato di un touch screen 1080p da 7 pollici, controlli integrati, un jack per cuffie da 3,5 mm e un design di pulsanti e stick simile a un controller Xbox. Mi piace molto anche l’aspetto del dispositivo. È leggermente più piccolo dello Steam Deck, il che dovrebbe essere carino per le persone con mani più piccole.

Ma ecco il problema: il prezzo. Al momento, puoi richiedere un file G Cloud a $ 300 Il che è piuttosto alto considerando che questo è fondamentalmente un telefono Android di fantasia con controlli integrati, una batteria più grande e nessuna telefonata. Ha il supporto di Google Play Store, quindi i giochi e le app mobili dovrebbero essere eseguiti su di esso. E basato su Android, sarà sostanzialmente personalizzabile dal primo giorno. Ma comunque, $ 300 quindi suona alto.

Quando ho visto per la prima volta G Cloud su Twitter ero interessato. Può essere una buona idea avere un piccolo dispositivo dedicato alle app Android e allo streaming cloud di Xbox Game Pass. Ma solo per tipo… $200. Al prezzo attuale, consiglierei alle persone di acquistare un nuovo telefono, una console esterna per il loro telefono attuale o invece uno Steam Deck.