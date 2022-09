Il palmare Logitech G Cloud Gaming da $ 350 arriverà a ottobre

Logitech ospite Evento di oggiDurante la quale sono stati svelati alcuni nuovi prodotti per giocatori e banner. I dettagli di uno di quelli precedentemente trapelati come pagina di preordine per Logitech G Cloud per giochi mobili È andato Vivi in ​​Amazon Canada un po’ presto. L’azienda ha ora rivelato ufficialmente il dispositivo.

Secondo l’elenco che era Avvistato da Lbabinz Su Twitter, Cloud Gaming Handheld arriverà il 18 ottobre al costo di CAD400. D’altra parte, il materiale per la stampa di Logitech afferma che il prodotto sarà spedito il mese prossimo. Ordinerò anch’io Disponibile da Amazon negli Stati UnitiCosta $ 350 o $ 300 se preordini. È un po’ caro per i giochi cloud dedicati ai dispositivi mobili, soprattutto considerando che Nintendo Switch OLED ha lo stesso prezzo (e può essere sottoposto a jailbreak per eseguire servizi di cloud gaming).

Logitech

Specifiche e design Corrisponde ai dettagli trapelati Da fine agosto. Sarai in grado di riprodurre in streaming i giochi con una risoluzione di 1080p fino a 60 fotogrammi al secondo sul touchscreen da 7 pollici a 450 nit. Il cellulare, un tablet Android personalizzato alloggiato all’interno di un controller, offre feedback tattile, controlli del giroscopio e pulsanti ripristinabili. Ha gli input che ti aspetteresti, tra cui un D-pad, pulsanti frontali, doppie levette, paraurti e grilletti, insieme a pulsanti di opzione su entrambi i lati, un pulsante G e un pulsante Home.

Dal momento che eseguirai lo streaming di giochi per la maggior parte del tempo, Cloud Gaming Handheld non richiede una grande potenza di elaborazione. Questo è uno dei possibili motivi per cui Logitech è riuscita a limitare il peso a 463 grammi, ovvero poco più di un chilo. Per fare un confronto, Nintendo Switch pesa 0,88 libbre (398 grammi) quando i Joy-Contro e superficie del vapore Pesa circa 1,5 libbre (669 grammi).

Il dispositivo è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core. Dispone di 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite uno slot microSD. Logitech afferma che la batteria durerà fino a 12 ore con una singola carica. In caso di interruzione di corrente, dovrebbe essere ricaricato completamente in circa 2,5 ore tramite un cavo USB-C.

Ci sono altoparlanti stereo e un microfono stereo che fornisce eco e cancellazione del rumore. Inoltre, il dispositivo dispone del supporto per Bluetooth 5.1 e USB-C, oltre, fortunatamente, di un jack per cuffie da 3,5 mm.

Logitech

Logitech e Tencent (che hanno costruito insieme il dispositivo) hanno collaborato con Microsoft e NVIDIA per garantire il supporto locale Giochi Xbox Cloud E il GeForce ora. Sarai in grado di utilizzare un file Collegamento a vapore L’app per giocare in remoto dal tuo PC, mentre l’app Xbox supporta la riproduzione remota da console. Logitech rileva che gli utenti potranno scaricare app dal Google Play Store. Pertanto, dovresti essere in grado di raggiungere i Mi piace google stadi E il Amazon Lunanonché app di social media, giochi Android e servizi di streaming video come YouTube e Netflix (è possibile utilizzare il dispositivo in modalità tablet).

“Quello che volevamo fare era sfidare noi stessi a costruire un dispositivo completamente ottimizzato per il cloud gaming”, ha affermato Ojesh Desai, Vice President e General Manager, Logitech Gaming, in una dichiarazione. console Xbox finale: ampio schermo HD, durata della batteria straordinaria e design leggero per consentire ai giocatori di godersi lunghe sessioni di gioco senza compromessi”.

Aggiornamento 12:12 ET: Ulteriori dettagli sono stati aggiunti da Logitech.