Il Partito conservatore di Boris Johnson subisce un’altra sconfitta elettorale. finitura sedia da festa

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

LONDRA – La leadership del primo ministro britannico Boris Johnson ha ricevuto un nuovo colpo venerdì con le dimissioni del capo del suo partito dopo che i conservatori hanno perso due seggi parlamentari simbolicamente importanti in un’elezione. Oliver Dowden, presidente del Partito conservatore al potere e primo sostenitore di Johnson, si è dimesso dopo la sconfitta del suo partito in un’elezione parlamentare speciale, dicendo chiaramente che “qualcuno deve assumersi la responsabilità”.

Lo ha coniato “non possiamo andare avanti con gli affari come al solito”. in un messaggio al Primo Ministro.

le sue dimissioni Ciò è avvenuto poche ore dopo che i conservatori hanno perso seggi a causa del Partito Laburista e dei Liberal Democratici in alcune parti del paese, dove le sconfitte aumenteranno le tensioni nei ranghi conservatori e rinnoveranno le domande sulla leadership di Johnson.

Dobbiamo ascoltare, dobbiamo imparare”, ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa Johnson, che si trova in Ruanda per la riunione dei capi di governo del Commonwealth. Quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per i critici del suo partito che cospiravano contro di lui mentre era all’estero, Johnson ha detto “no”.

Johnson è lontano dalla Gran Bretagna per diversi giorni. Dopo il Vertice del Commonwealth, si recherà in Germania per il G7 e poi in Spagna per il Vertice Nato.

I conservatori del Primo Ministro stavano lottando alle urne in mezzo a una crisi del costo della vita e alle rivelazioni che lui e il suo staff avevano violato le regole di blocco del covid, il che ha portato Johnson a diventare il primo Primo Ministro britannico a essere multato mentre era in carica. READ Biden annuncia un nuovo programma per i rifugiati ucraini di entrare negli Stati Uniti per motivi umanitari

Rishi Sunak, Ministro del Tesoro, cinguettare Il sostegno di Johnson. “Ci assumiamo tutti la responsabilità dei risultati e sono determinato a continuare a lavorare per affrontare il costo della vita”, ha affermato. Sonak una volta era visto come un potenziale successore di Johnson, ma la sua stella è svanita negli ultimi mesi.

Altri, tra cui l’ex leader del Partito conservatore Michael Howard, hanno affermato che Johnson dovrebbe dimettersi “per il bene del Paese”. Ha detto alla BBC che potrebbe essere giunto il momento per il Partito conservatore di cambiare le sue regole, come potrebbe, per consentire alla leadership di un’altra sfida.

Johnson ha recentemente vinto un premio cliffhanger Voto di sfiducia Al suo comando, furono chiamati da colleghi scontenti che volevano rovesciarlo. Secondo le norme vigenti, per un anno non si possono più votare.

Le elezioni parlamentari straordinarie si sono svolte due volte prossimo Dimissioni di alto profilo da parte dei legislatori conservatori. Neil Parrish, deputato di Tiverton e Honton, si è dimesso dopo essere stato sorpreso a guardare materiale pornografico alla Camera dei Comuni. Imran Ahmed Khan di Wakefield è stato ritenuto colpevole di aver aggredito sessualmente un adolescente.

Rappresentavano solo due seggi nel parlamento da 650 seggi dove dominano i conservatori. Ma le perdite sarebbero preoccupanti per il partito, con segni di un voto tattico anti-conservatore e sconfitte nei collegi elettorali simbolici.

Nelle sedi di Tiverton e Honiton nel sud-ovest dell’Inghilterra, I liberaldemocratici hanno ottenuto il 53% dei voti, rispetto al 39% dei conservatori. La perdita di quest’area, a volte chiamata il “muro blu” a causa del suo storico sostegno ai conservatori – voce conservatrice di Tiverton per più di un secolo – solleva interrogativi su altri seggi conservatori che si ritiene siano troppo sicuri. READ Xi chiede più leggi tecniche e punta a una maggiore regolamentazione in futuro

Il leader dei liberaldemocratici Ed Davey ha salutato la decisione come “la più grande vittoria elettorale suppletiva che il nostro paese abbia mai visto”. Questa è la terza volta nell’ultimo anno che i liberaldemocratici hanno preso seggi dai conservatori in aree che in precedenza avevano una sana maggioranza dei conservatori.

Nel frattempo, il principale partito laburista di opposizione ha vinto a Wakefield, un ex distretto industriale nel nord dell’Inghilterra, parte del distretto laburista del “muro rosso” settentrionale che il partito conservatore di Johnson ha vinto alle elezioni generali del 2019 con l’impegno a “porre fine alla Brexit” nell’Unione europea”. . Gli analisti hanno affermato che l’esito di questo distretto è stato meno sull’entusiasmo degli elettori per i laburisti che sul malcontento degli elettori conservatori e hanno anche affermato che ci sono indicazioni di un voto tattico da parte dei laburisti e dei liberaldemocratici che potrebbe danneggiare i conservatori se ripetuto nelle prossime elezioni.

“Il problema di Johnson non è solo che ha perso popolarità”, ha affermato John Curtis, professore di politica all’Università di Strathclyde. Nei cinque seggi che sono stati lanciati da quando Johnson ha portato il suo partito a una maggioranza schiacciante nel 2019, è “assolutamente chiaro che gli elettori dell’opposizione sono disposti a votare per chi è meglio che sconfiggere i conservatori a livello nazionale”. In alcuni casi in cui il lavoro è stato svolto; In altri paesi, i liberaldemocratici.

Curtis ha detto che se ci fossero state le elezioni oggi, lo sarebbero Ultimi sondaggi Suggerisce che nessun partito vincerà a titolo definitivo, il che significa che i principali partiti politici avranno bisogno di alleati per accumulare la maggioranza. READ La Francia vota mentre Macron affronta una dura battaglia per il controllo del parlamento