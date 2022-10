Il partito New Unity del primo ministro lettone è in testa ai sondaggi, secondo il sondaggio

RIGA, 1 ott (Reuters) – Il New Unity Party di centrodestra del primo ministro lettone Kriszjanis Karins è in procinto di vincere le elezioni nazionali sabato, secondo un sondaggio, dopo una campagna dominata dai problemi di sicurezza in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

Se confermato, ciò porterebbe la Lettonia a unirsi ai suoi vicini baltici Lituania ed Estonia come voce guida nel spingere l’UE a prendere una posizione decisiva contro la Russia.

Gli automobilisti passano un gigantesco poster della campagna elettorale raffigurante il primo ministro lettone Kriszjanis Karins del New Unity Party a Riga, in Lettonia, il 28 settembre 2022. REUTERS/Ints Kalnins leggi di più

Ma nel mezzo della diffusa rabbia nazionale per le azioni di Mosca in Ucraina, potrebbe allargare il divario tra la maggioranza lettone del paese e la sua minoranza di lingua russa sul loro posto nella società.

Karins, 57 anni, il primo capo del governo lettone a sopravvivere per un intero mandato di quattro anni, ha beneficiato della sua politica sulla Russia che limitava l’ingresso dei cittadini russi che viaggiavano dalla Russia e dalla Bielorussia.

Reporting di Andrias Sydas a Vilnius e Janice Lysons a Riga; Montaggio di Justina Pavlak e David Holmes

