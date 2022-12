IL PEGGIORE CHE ABBIAMO MAI VISTO – Dana White descrive in dettaglio l’infortunio di Jerry Prochazka

Il destino non è stato clemente con Jiri Prochazka quest’anno. Il combattente ceco non è riuscito a difendere il titolo UFC dei pesi massimi leggeri vinto a giugno contro Glover Teixeira dopo essere stato Ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio alla spalla Ciò lo manterrebbe accantonato a tempo indeterminato.

Non sono stati resi pubblici molti dettagli su ciò che è accaduto, fino a poco tempo fa, quando il presidente dell’UFC Dana White si è seduto con Buddy Pemblitt in un podcast. Dice che è successo in palestra quando gli allenatori di Prochazka stavano cercando di riparare da soli una spalla già infortunata.

“Quella notte in cui tutto è crollato e il nostro dottore lo stava guardando, il dottore ha detto letteralmente in tutti i suoi anni nell’UFC, quello è il peggior infortunio alla spalla che abbiamo mai visto.

“È un peccato e poiché era selvaggio, voleva ancora combattere. Ha detto: ‘Posso farlo …” No, non puoi combattere, ragazzo.

“Quello che è successo è che si è presentato, e aveva alcuni ragazzi laggiù in palestra (che hanno cercato di farla rialzare di nuovo). E gli hanno strappato la merda e gli hanno distrutto la spalla. ”

Prochazka, che era (f ancora) Ansioso di dimostrare il suo valore come legittimo proprietario, voleva combattere. Tuttavia, White ha sconsigliato di farlo.

“Quella notte, quando eravamo lì e stavamo tenendo l’incontro, e stavamo parlando della possibilità di combatterlo di nuovo, era tipo, ‘Penso di poter tornare tra cinque mesi…’ e tutte quelle stronzate. Il dottore era anche con noi, e il dottore dice: “Devi iniziare. Per essere realistico su questo”.

“La cosa che gli ho detto è stata: ‘Non voglio metterti quel tipo di pressione in cui ti senti come se dovessi tornare tra cinque o sei mesi e rovinarti di nuovo la spalla.'” Prenditi il ​​tempo, fallo bene, fai l’operazione giusta.

“Quella notte ha deciso che non avrei fermato la divisione, avrei lasciato il titolo”. perno.”

White ha quindi ricordato a Pemblett ea tutti gli altri combattenti di lasciare il sartiame ai professionisti addestrati, non ai loro allenatori.

“Te l’ho detto, gliel’ho detto, dico a tutti i combattenti: se ti succede qualcosa, salta fuori dalla macchina e vai in ospedale.

“Pagheremo per tutto… La gente pensa che quei ragazzi in palestra possano aggiustarti la spalla, fare questa merda, quella merda. Non rischiare nemmeno. Vai all’ospedale.”

La prima difesa del titolo di Prochazka avrebbe dovuto essere l’headliner di UFC 282 questo fine settimana, una rivincita contro Teixeira. L’ex campione Jan Balashović avrà ora la possibilità di riconquistare la cintura affrontando Magomed Ankalayev per il titolo vacante.