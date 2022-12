Il Pentagono divide un contratto cloud da 9 miliardi di dollari tra Google, Amazon, Oracle e Microsoft

(Reuters) – Il Pentagono ha assegnato 9 miliardi di dollari in contratti di cloud computing ad Alphabet Inc. di Google. (GOOGL.O)Amazon Web Services Inc (AMZN.O)Microsoft Corporation (MSFT.O) e Oracle Corp Mercoledì.

Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) è il successore multi-cloud di Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), che era un progetto di modernizzazione IT per costruire un grande cloud commerciale condiviso per il Dipartimento della Difesa.

I contratti separati, che prevedono una linea massima teorica di 9 miliardi di dollari, sono validi fino al 2028 e forniranno al Dipartimento della Difesa servizi cloud di livello aziendale disponibili a livello globale in tutti i domini di sicurezza e livelli di classificazione, afferma l’annuncio del contratto.

Una bandiera degli Stati Uniti è appesa durante una cerimonia in onore delle vittime degli attacchi al Pentagono dell’11 settembre 2001 a Washington, Stati Uniti, 11 settembre 2022. REUTERS/Cherice May

Il comandante della Marina degli Stati Uniti Jessica McNulty, portavoce del Dipartimento della Difesa, ha dichiarato in una dichiarazione che il GTC era un appalto multi-contratto composto da quattro contratti con un tetto combinato di $ 9 miliardi.

La mossa arriva mesi dopo che il Pentagono ha ritardato la sua decisione di assegnare a JWCC il contratto a livello aziendale.

Il Pentagono ha tentato di passare al cloud diversi anni fa con il concetto JEDI, ma la proposta si è bloccata dopo che il contenzioso ha bloccato l’acquisto.

Questo accordo potrebbe portare i militari più in linea con le società private, molte delle quali dividono il lavoro di cloud computing tra diversi fornitori.

Segnalazioni aggiuntive di Nathan Gomez a Bengaluru e Mike Stone a Washington, DC; Montaggio di Stephen Coates e Jerry Doyle

