Il petrolio raggiunge i 120 dollari poiché l’aumento dei prezzi di luglio dell’Arabia Saudita ha superato l’accordo OPEC+

Un impianto di perforazione opera in un’area di produzione di petrolio e gas naturale nel bacino del Permiano nella contea di Lea, New Mexico, USA, 10 febbraio 2019. REUTERS/Nick Oxford/ File foto

L’Arabia Saudita alza i prezzi ufficiali per i compratori asiatici

È improbabile che l’OPEC+ raggiunga l’obiettivo di aumento della produzione – JP Morgan

Il greggio West Texas Intermediate è al suo livello più alto dall’inizio di marzo

LONDRA (Reuters) – Il prezzo del petrolio ha toccato i 120 dollari al barile lunedì dopo che l’Arabia Saudita ha alzato i prezzi del greggio di luglio tra i dubbi sul fatto che un aumento dell’obiettivo di produzione dell’OPEC+ contribuirà ad allentare la tensione dell’offerta.

Il greggio Brent si è fermato a 32 centesimi, o 0,3 per cento, a 120,04 dollari al barile alle 0858 GMT, dopo aver toccato un massimo intraday di 121,95 dollari.

I future sul greggio US West Texas Intermediate sono aumentati di 40 centesimi, o dello 0,3%, a $ 119,27 al barile, dopo aver toccato il massimo di tre mesi di $ 120,99.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

L’Arabia Saudita ha aumentato il prezzo ufficiale di vendita di luglio per il suo principale greggio leggero arabo in Asia di $ 2,10 da giugno a $ 6,50, il prezzo più alto da maggio, quando i prezzi hanno raggiunto i massimi storici a causa dei timori di interruzioni dell’offerta dalla Russia. Leggi di più

L’aumento dei prezzi ha fatto seguito alla decisione della scorsa settimana dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati, denominata comunità OPEC+, di aumentare la produzione per luglio e agosto di 648.000 barili al giorno, ovvero il 50% in più rispetto a quanto pianificato in precedenza.

L’aumento dell’obiettivo si è diffuso a tutti i membri dell’OPEC+, tuttavia molti di loro non hanno molto spazio per aumentare la produzione e tra questi c’è la Russia, che sta affrontando le sanzioni occidentali.

“Con solo una manciata di partecipanti…OPEC+ in capacità inutilizzata, prevediamo che la produzione OPEC+ aumenterà di circa 160.000 barili al giorno a luglio e 170.000 barili al giorno ad agosto”, hanno affermato gli analisti di JPMorgan in una nota.

Citibank e Barclays lunedì hanno alzato le loro previsioni sui prezzi per il 2022 e il 2023, affermando che si aspettano un calo della produzione e delle esportazioni russe di 1-1,5 milioni di barili al giorno entro la fine del 2022. Leggi di più

Separatamente, cinque persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters che l’italiana Eni e la spagnola Repsol potrebbero iniziare a spedire piccole quantità di petrolio venezuelano in Europa già dal prossimo mese. Leggi di più

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Segnalazioni aggiuntive di Florence Tan a Singapore e Sonali Paul a Melbourne. Montaggio di Jason Neely

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.