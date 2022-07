Il petrolio salta su dollaro debole e tensione di offerta

LONDRA (Reuters) – Lunedì i prezzi del petrolio hanno esteso i rialzi, spinti da un dollaro debole e da forniture limitate a causa dell’escalation delle preoccupazioni per le forniture di gas dalla Russia, compensando le preoccupazioni sulla domanda derivanti da una possibile recessione e dalla chiusura della Cina.

I future sul greggio Brent per la liquidazione di settembre sono aumentati di $ 2,34, o del 2,3 per cento, a $ 103,50 al barile entro le 1235 GMT, dopo essere aumentati del 2,1 per cento venerdì.

I future sul greggio US West Texas Intermediate con consegna ad agosto sono aumentati di $ 1,89, o dell’1,9 per cento, a $ 99,48, dopo essere aumentati dell’1,9 per cento nella sessione precedente.

dollaro Americano

La scorsa settimana, il Brent e il West Texas hanno registrato i loro maggiori cali settimanali in circa un mese tra i timori di una recessione che potrebbe influenzare la domanda di petrolio.

Il monopolio russo delle esportazioni di gas Gazprom ha dichiarato forza maggiore sulle forniture di gas in Europa ad almeno un importante cliente, secondo la lettera vista da Reuters, potenzialmente aggravando la crisi di approvvigionamento del continente. Leggi di più

Una fonte commerciale ha affermato che la lettera riguardava forniture tramite il gasdotto Nord Stream 1, un’importante rotta di rifornimento verso la Germania e oltre.

“Il greggio Brent troverà supporto alla fine della settimana se la Russia non restituirà gas alla Germania dopo la manutenzione del Nord Stream 1”, ha affermato Jeffrey Halley, capo analista di OANDA.

Nel frattempo, questa settimana continuano le esercitazioni di massa di test COVID in alcune parti della Cina, sollevando preoccupazioni per la domanda di petrolio da parte del secondo consumatore di petrolio al mondo. Leggi di più

“Le crescenti preoccupazioni sulla domanda a causa di un altro picco di casi di coronavirus in Cina, in mezzo a un più ampio rallentamento e alla resilienza della produzione russa, hanno recentemente pesato sui prezzi del petrolio”, ha affermato Barclays in una nota.

Tuttavia, rimaniamo costruttivi poiché il reindirizzamento delle forniture diventerà più difficile man mano che ci avviciniamo all’attuazione delle sanzioni dell’UE.

Tuttavia, le forniture sono ancora scarse. Come previsto, il viaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Arabia Saudita non è riuscito a ottenere alcuna promessa da parte del più grande produttore dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) di aumentare la fornitura di petrolio. Leggi di più

Biden vuole che i produttori di petrolio del Golfo aumentino la produzione per aiutare a ridurre i prezzi del petrolio e l’inflazione. Leggi di più

(Rapporti di Noah Browning) Rapporti aggiuntivi di Sonali Paul a Melbourne e Florence Tan a Singapore Montaggio di David Goodman

