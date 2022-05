Il piano di ridistribuzione della corte sta distruggendo i profitti delle case democratiche di New York

I democratici sono arrabbiati per l’impatto delle nuove mappe sulla lotta di quest’anno per il controllo della Camera dei rappresentanti.

I leader del partito ad Albany e Washington hanno fatto affidamento su New York per utilizzare il processo di ridefinizione di quest’anno per ottenere guadagni significativi e compensare i repubblicani. La mappa, approvata dal legislatore e firmata a febbraio, avrebbe dato ai Democratici un netto vantaggio in 22 dei 26 seggi.

Gli analisti politici prevedono lunedì che le alternative elaborate dalla nuova corte consentiranno ai democratici di mantenere i 19 seggi che attualmente detengono nell’attuale clima politico e ai repubblicani di aggiungere il loro vantaggio complessivo alla Camera a livello nazionale.

I risultati finali promettevano di trasformare New York in un disordine in un paese composto in gran parte dagli stati di Jerome. Diversi stati hanno utilizzato la ridefinizione quest’anno Per rafforzare il predominio di un partitoEppure New York – uno dei più grandi stati a guida democratica del paese – dovrebbe ora assicurarsi e aggiungere seggi in competizione.

I repubblicani non hanno esitato a germogliare negli stati che controllavano. Il Congresso e il Senato dello stato hanno prima contestato la legittimità delle mappe A febbraio, dopo aver firmato in legge.

Corte d’Appello dello Stato di New York, Corte Suprema dello Stato, Governato a fine aprile Le mappe sono incostituzionali per due motivi.

In primo luogo, i Democratici nella legislatura hanno stabilito che l’emendamento costituzionale del 2014 violava il processo di creazione delle mappe e non era necessario presentare nuove mappe dopo che la ridefinizione indipendente dello stato non era riuscita a garantire il potere. La corte ha anche ritenuto che la mappa del Congresso violasse le disposizioni esplicite della Costituzione.