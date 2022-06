Il piano per studenti di Apple Music sta diventando più costoso negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada

Apple Music ha aumentato il prezzo di abbonamento del suo piano per studenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, come riportato per la prima volta 9to5Mac (Attraverso Prendi Crunch). Mentre il prezzo aumenta da $ 4,99 a $ 5,99 al mese negli Stati Uniti e in Canada, gli studenti nel Regno Unito possono aspettarsi un salto simile da £ 4,99 a £ 5,99 al mese.

Apple non ha ancora riconosciuto le modifiche, ma sono attualmente disponibili nuove informazioni sui prezzi all’indirizzo Pagina web di Apple Music. Gli studenti si abbonano ad Apple Music Sto anche iniziando a vedere i prezzi salire sulle loro pagine di abbonamento iPhone e iPad. Non è chiaro quando esattamente Apple abbia implementato queste modifiche, ma, tipo 9to5Mac Indica che probabilmente verrà rilasciato tra il 21 e il 23 giugno – Pagina Web archiviata da Apple Music Il vecchio prezzo per studenti di £ 4,99 mostra il prezzo di st.

Apple ha aumentato silenziosamente il prezzo dell’abbonamento per gli studenti in diversi paesi a maggio

L’Apple Music Student Plan, riservato agli iscritti a un college o università, era un tempo il piano completo più conveniente disponibile. I prezzi per i piani familiari di $ 9,99 al mese e $ 14,99 al mese rimangono invariati, e lo stesso vale per il piano vocale di $ 4,99 al mese. Sebbene gli studenti possano vedere il piano audio come un modo per fornire un profitto aggiuntivo, esso Fornisce un accesso limitato ad Apple Music, che puoi controllare solo con Siri.

L’aumento dei prezzi per Apple Music non è limitato solo a Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Lo scorso mese , Apple ha aumentato silenziosamente il prezzo dell’abbonamento per gli studenti in molti paesi, tra cui Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Malesia, Arabia Saudita, Indonesia, Israele e Kenya. Non è chiaro se Apple abbia in programma di aumentare i costi per gli studenti in altri paesi e Apple non ha risposto immediatamente il bordoRichiesta di commento.