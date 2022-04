Il pitch su Twitter di Elon Musk contiene lavoro e riduzione dei costi, modi per fare soldi: report

Elon Musk ha creato il terreno di gioco per gli istituti di credito e ha cercato di ottenere credito per l’acquisto.

Elon Musk ha detto alle banche di aver accettato di finanziare l’acquisizione della sua società Twitter da 44 miliardi di dollari, che può tagliare la gestione e la retribuzione del consiglio sui social media per tagliare i costi e creare nuovi modi per monetizzare attraverso i tweet. Con quanto detto.

Dopo aver presentato la sua offerta su Twitter il 14 aprile, ha fatto un discorso muschiato agli istituti di credito quando ha cercato di ottenere un prestito per i giorni di acquisto, hanno detto le fonti. La sua presentazione degli obblighi bancari il 21 aprile è stata fondamentale per riconoscere l’offerta “migliore e finale” del team di Twitter.

Musk ha dovuto convincere le banche che Twitter aveva generato un flusso di cassa sufficiente per ripagare il debito desiderato. Alla fine, ha ricevuto $ 13 miliardi di debiti contro Twitter e un margine di $ 12,5 miliardi legato alla sua partecipazione in Tesla. Ha accettato di pagare con i suoi soldi per il resto della recensione.

Il passo di Musk per le banche ha plasmato la sua visione oltre gli obblighi concreti, hanno affermato le fonti, e non è chiaro quali esatti tagli ai costi perseguirà una volta che possiede Twitter. Fonti hanno anche affermato che il piano che ha delineato alle banche era scarso nei dettagli.

Musk ha twittato sulla rimozione degli stipendi del consiglio di amministrazione di Twitter, dicendo che risparmierebbe circa $ 3 milioni. I documenti aziendali mostrano che la compensazione basata su azioni di Twitter per i 12 mesi terminati il ​​31 dicembre 2021 è stata di $ 630 milioni, in aumento del 33% rispetto al 2020.

Nel suo discorso per le banche, Musk ha anche indicato la gamma complessiva di Twitter, che è molto inferiore rispetto alle sue controparti come Facebook e Pinterest di Meta Platform Inc., sostenendo che lascia molto spazio all’azienda per funzionare in un modo più modo conveniente.

Poiché la vicenda è riservata, le fonti hanno chiesto l’anonimato. Un rappresentante di Musk ha rifiutato di commentare.

Bloomberg News ha annunciato giovedì che Musk aveva tagliato i tagli ai posti di lavoro come parte del suo discorso per le banche. Una fonte ha affermato che Musk non prenderà una decisione sui tagli dei posti di lavoro fino alla fine dell’anno, quando accetterà la proprietà dell’azienda. Ha proseguito con l’acquisizione senza accedere a dettagli riservati sulla performance finanziaria dell’azienda e sul numero dei leader.

Musk ha detto alle banche che intende sviluppare funzionalità che generano entrate aziendali, inclusi nuovi modi per fare soldi con i tweet che contengono informazioni sensibili o diventano virali.

Idee che ha escogitato, incluso l’addebito quando voleva citare o incorporare un tweet da un sito Web di terze parti, individui verificati o aziende.

In un tweet che ha cancellato all’inizio di questo mese, Musk ha suggerito modifiche al servizio di abbonamento premium della società di social media Twitter Blue, tra cui l’abbassamento del prezzo, il divieto di pubblicità e l’offerta di pagare in token di criptovaluta. Il servizio blu premium di Twitter ha ora un prezzo di $ 2,99 al mese.

In un altro tweet che ha cancellato, Musk ha detto di voler ridurre Twitter, che fa molto affidamento sugli annunci, per la maggior parte delle sue entrate.

Musk, che ha un patrimonio netto di 246 miliardi di dollari con Forbes, ha affermato di supportare le banche nel marketing del debito consolidato agli investitori e potrebbe rilasciare maggiori dettagli sul suo piano aziendale per Twitter, hanno affermato le fonti.

Musk ha messo in fila un nuovo CEO per Twitter, rifiutandosi di nominare la persona, aggiungendo una delle fonti.

Molto pericoloso per alcune banche

Il CEO di Tesla Inc. ha detto alle banche che avrebbe ricevuto politiche moderate sulla piattaforma di social media gratuita il più possibile entro i vincoli legali all’interno di ciascuna giurisdizione in cui opera Twitter, una posizione ribadita pubblicamente da Musk.

13 miliardi di dollari di debito di Twitter equivalgono a sette volte i rendimenti previsti di Twitter per il 2022 prima di interessi, tasse, ammortamento e credito. Fonti hanno affermato che questo è molto pericoloso per alcune banche che hanno deciso di partecipare solo a prestiti a margine.

Fonti affermano che un altro motivo per cui alcune banche si sono ritirate è stato il timore che l’imprevedibilità di Musk avrebbe prosciugato il talento di Twitter e danneggiato i suoi affari.

Un portavoce di Twitter non ha risposto a una richiesta di commento.

(Segnalazione di Crystal Hu a New York e Anirban Sen a Bangalore; Montaggio di Greg Rumiliotis e Sam Holmes)

