Il più grande genoma animale mai stato sequenziato: l’intero genoma umano ha le dimensioni di un solo cromosoma

Gli scienziati hanno sequenziato il più grande genoma animale conosciuto, che è 30 volte più grande del genoma umano.

Il genoma appartiene al dipnoo sudamericano (Il paradosso della lepidoserinaAria primitiva e respirabile pescare I pesci “saltano” dall’acqua alla terra utilizzando strani arti simili a pinne. I ricercatori hanno scoperto che il codice del DNA dei pesci si è espanso notevolmente negli ultimi 100 milioni di anni di storia evolutiva, accumulando l’equivalente di un genoma umano ogni dieci milioni di anni.

Questi risultati potrebbero aiutare a far luce su come i genomi si espandono attraverso l’albero della vita.

I pesci polmonati sono talvolta chiamati “fossili viventi” perché esistono da centinaia di milioni di anni. Si ritiene che lo sia La specie più strettamente imparentata con i primi tetrapodiantenato di tutti i vertebrati. Questi antenati probabilmente svilupparono arti e strisciarono sulla terra circa 370 milioni di anni fa durante il periodo Devoniano (da 419 milioni a 359 milioni di anni fa). La scienza menzionata .

In precedenza, gli scienziati avevano sequenziato i genomi di altre specie di dipnoi, compreso il dipnoo australiano (Neoceratodus foresteri). Il prossimo nella lista era il dipnoo africano (Anectine del Protopterus) E (A. Paradosso), il cui genoma è due volte più grande dei suoi parenti che respirano aria provenienti da altri continenti.

Il team ha descritto il genoma del dipnoo sudamericano il 14 agosto nel diario natura Si scopre che questi pesci che respirano aria trasportano fino a 91 miliardi di paia di basi, o lettere, di DNA nei loro genomi.

Sono abbastanza lettere per riempire 100.000 libri. Tuttavia, secondo lo studio, solo 20.000 geni codificano per proteine, il che significa che il resto potrebbe essere per lo più solo spazzatura. Più del 90% del materiale genetico è costituito da Oggetti mobili (TE), o geni “saltanti” altamente ripetitivi che sono stati copiati da altre parti del genoma.

READ Parti della luna possono fornire temperature adatte per l'uomo Ricevi le scoperte più sorprendenti del mondo direttamente nella tua casella di posta.

Gli scienziati hanno anche determinato il motivo I genomi dei dipnoi si sono espansi notevolmente negli ultimi 100 milioni di anni. Si scopre che i dipnoi sudamericani hanno geni chiave che sopprimono gli effetti antivirali, che gli organismi potrebbero aver ereditato dai virus molto tempo fa.

Portare molto bagaglio genetico può essere un problema.

“Questo deve essere un costo enorme per l’animale.” Axel Mayer biologo evoluzionista dell’Università di Costanza, Lo ha detto alla rivista Science “Tutti i cromosomi di questo dipnoo, tranne uno, hanno le dimensioni dell’intero genoma umano, quindi copiare questo DNA richiede molta energia. Il nucleo e la cellula che lo racchiude devono essere più grandi.”

D’altra parte, il DNA extra potrebbe essere utile quando gli animali hanno bisogno di adattarsi ai cambiamenti ambientali, ha detto Mayer. Questo perché gli elementi genetici possono aumentare o diminuire l’espressione dei geni, consentendo un adattamento più rapido.

Sebbene il dipnoo possa detenere il record per il genoma animale più grande conosciuto, non ha il genoma più grande mai visto. Questo onore va a Una strana felce che contiene nel suo genoma 160 miliardi di lettere – Più di 50 volte le lettere trovate nelle cellule umane.