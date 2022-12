Il portiere olandese Anders Nobert è un giocatore junior della Coppa del Mondo

Ha detto che le squadre olandesi richiedono sempre ai loro portieri, come è consuetudine nel paese, di avere la capacità tecnica di impegnarsi in un gioco formativo, ma ciò avviene a costo di trascurare le abilità più rudimentali di parare tiri e ricevere cross.

“Il miglior portiere dell’Eredivisie è Lars Unnerstal”, ha dichiarato Ludwijks la scorsa stagione. “Gigante, grande atleta, ottimi riflessi. Ma era una seconda scelta al PSV, perché non sapeva giocare bene a calcio”.

Nel frattempo, la realtà finanziaria del calcio olandese scoraggia i club dall’investire molto tempo nei portieri. Tutte le squadre olandesi fanno affidamento sulla generazione di entrate dalle commissioni di trasferimento: persino l’Ajax, la squadra più ricca e potente dell’Eredivisie, ha guadagnato tanti soldi dalla vendita di giocatori al Manchester United nell’arco di poche settimane la scorsa estate come da tutte le altre fonti di reddito. Per un anno – ei portieri ricevono compensi molto più bassi rispetto, ad esempio, ai centrocampisti offensivi. L’attività del portiere non è redditizia.

Lodewix suggerisce che la soluzione è una revisione del modo in cui i club olandesi pensano alla posizione: dedicare più tempo a sessioni di allenamento dedicate, piuttosto che concentrarsi su come i portieri partecipano al gioco generale; Le migliori squadre inviano promettenti prospettive in prestito a squadre più piccole, dove potrebbero avere più da fare che guardare passivamente “mentre le squadre giovanili vincono alla grande”.

Fino ad allora, la posizione del portiere olandese rimarrà un terreno fertile straordinariamente fertile per storie di benessere come quella di Nobert: un luogo di campioni in ritardo, talenti ribelli e aspiranti forze dell’ordine.

Almeno sembra abbastanza adeguato per un aggiornamento così rapido. “È un vero frisone”, ha detto la scorsa settimana il difensore Virgil van Dijk, riferendosi alla parte dell’Olanda in cui Nobert è cresciuto, un luogo famoso per il suo stoicismo e le sue parole schiette. (Non è chiaro come questo differisca dal resto del paese.) “È sobrio, ma molto diretto. È nato secondo il mio cuore”.

Van Gaal è stato anche impressionato da quanto Nobert non fosse impressionato dalla prospettiva di fare il debutto del suo paese alle finali della Coppa del Mondo. “Ha il tipo di personalità che significa che non sarà influenzato troppo da questo torneo”, ha detto. Sarà più difficile, dopo tutto, essere un poliziotto.