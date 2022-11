Il presidente degli Stati Uniti Biden fa cadere il nome della Cambogia come ospite del vertice dell’ASEAN

PHNOM PENH (Reuters) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sabato ha definito la Cambogia, che ospita un vertice internazionale guidato dai leader del sud-est asiatico, come la Colombia.

“Ora che siamo di nuovo insieme qui in Cambogia, non vedo l’ora di fare progressi più forti di quelli che abbiamo già fatto e vorrei ringraziare il Primo Ministro della Colombia per la sua guida come presidente dell’ASEAN e per averci ospitato tutti”, ha detto Biden durante il suo incontro con i suoi omologhi dell’ASEAN a Phnom Penh.

Si riferiva al primo ministro cambogiano Hun Sen, che attualmente dirige il blocco regionale di 10 membri.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden partecipa al vertice ASEAN-USA durante il vertice ASEAN tenutosi a Phnom Penh, in Cambogia, il 12 novembre 2022. REUTERS/Cindy Liu

Il presidente, che sta facendo un viaggio veloce con tappe al vertice COP27 sul clima in Egitto, all’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico a Phnom Penh e al vertice del G-20 in Indonesia, ha fatto una gaffe simile parlando di recente ai giornalisti alla Casa Bianca .

Il presidente democratico, che compirà 80 anni il 20 novembre, ha dichiarato questa settimana che intende candidarsi per la rielezione nel 2024, con una decisione finale probabilmente all’inizio del prossimo anno.

I suoi critici repubblicani hanno usato gli occasionali inciampi verbali di Biden e la sua tendenza a deviare dal copione durante la trasmissione come prova che è troppo vecchio per il lavoro. I sostenitori chiamano questa discriminazione contro l’invecchiamento e affermano che il presidente, che ha superato una balbuzie infantile, pratica maledizioni nei discorsi pubblici da decenni.

(Segnalazione di Nandita Bose e Jiraporn Kohkan) Scritto da Kanupriya Kapoor; Montaggio di Christina Fincher

