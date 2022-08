Il presidente indonesiano afferma che Putin e Xi parteciperanno al vertice del G20, in un confronto con Biden

Il presidente indonesiano Joko Widodo Dillo a Bloomberg In un’intervista aveva ricevuto assicurazioni dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin che avrebbero partecipato alla conferenza prevista per novembre nell’isola indonesiana di Bali.

Secondo Bloomberg, ha detto: “Xi Jinping verrà. Anche il presidente Putin mi ha detto che verrà”.

La Casa Bianca non ha annunciato ufficialmente che Biden si recherà in Asia per il vertice, ma i funzionari affermano che dovrebbe partecipare.

Funzionari statunitensi e cinesi stanno lavorando in silenzio per organizzare il primo incontro faccia a faccia tra Biden e Xi da quando Biden è entrato in carica, concentrandosi sulla serie di vertici di novembre in Asia: il G-20 a Bali, un incontro dei leader del sud-est asiatico in Cambogia e il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico in Thailandia.

in occasione La loro ultima telefonata Sia Biden che Xi hanno deciso di lavorare per un incontro personale. Biden è un sostenitore di incontri regolari con i suoi omologhi stranieri, anche quando la tensione è alta.

Biden e i suoi consiglieri sono in trattative da mesi su come gestire il G-20 se Putin dovesse partecipare, ed è stato un argomento di dibattito tra i suoi colleghi leader mondiali in Vertice del G7 Tenuto in Germania all’inizio di questa estate e in Vertice Nato a Bruxelles a marzo.

Alla riunione del G7, in particolare, i leader hanno discusso i modi per mostrare un fronte unito contro la Russia alla conferenza di novembre, secondo i funzionari.

Biden ha affermato che la Russia dovrebbe essere espulsa dal G-20 e membri di alto livello della sua amministrazione si sono ritirati dagli eventi del G-20 a cui hanno partecipato funzionari russi.

Ma il boicottaggio del vertice del G-20 non è stato preso sul serio perché Biden e la sua squadra non volevano dare l’impressione di cedere il tavolo a Putin.

Invece, gli Stati Uniti ei paesi del G7 hanno incoraggiato l’Indonesia a invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Come partecipante ospite a una dimostrazione di sostegno all’Ucraina.

Ad aprile, i ministri delle finanze di diversi paesi, tra cui il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen, Ha lasciato la sessione a porte chiuse del Gruppo dei Venti A Washington, quando il delegato russo ha iniziato il suo discorso preparato, si è offerto di protestare contro Mosca per la sua invasione dell’Ucraina. Prima dell’incontro, i funzionari statunitensi hanno affermato che la Yellen non avrebbe partecipato ad alcune sessioni dell’incontro, inclusa la Russia.