Il presidente venezuelano Maduro è stato dichiarato vincitore dalla commissione elettorale del Paese

CARACAS, Venezuela (AP) – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato ufficialmente dichiarato vincitore delle controverse elezioni presidenziali del suo paese lunedì.

Il Consiglio Elettorale Nazionale, fedele al partito al governo di Maduro, ha dichiarato la sua vittoria, concedendogli un terzo mandato di sei anni alla guida di un’economia in ripresa dal collasso e di una popolazione che chiede a gran voce il cambiamento. Erano presenti e apprezzati i ministri della Difesa, delle Comunicazioni, della Tecnologia e il Presidente dell’Assemblea Nazionale.

“Non siamo mai stati motivati ​​dall’odio. Al contrario, siamo sempre stati vittime dei potenti”, ha detto Maduro in una cerimonia televisiva nazionale. “Si sta tentando di imporre un colpo di stato di stampo fascista e contro-rivoluzionario. natura rivoluzionaria in Venezuela.”



I residenti protestano sbattendo pentole, il giorno dopo le elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, lunedì 29 luglio 2024. (AP Photo/Christian Hernandez)

“Conosciamo già questo film, a questo punto non ci saranno debolezze”, ha aggiunto, aggiungendo che “la legge venezuelana sarà rispettata”.

Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’opposizione, che ha promesso di proteggere il proprio voto. Successivamente i leader dell’opposizione intendono tenere una conferenza stampa.

Mentre Maduro parlava, i manifestanti hanno iniziato a radunarsi in alcune parti della capitale, Caracas, e alcuni hanno cercato di bloccare le autostrade che collegano la città portuale con il principale aeroporto internazionale del paese.



I residenti tentano di bloccare una strada per protestare contro i risultati ufficiali, il giorno dopo le elezioni presidenziali, mentre la Guardia Nazionale lavora per rimuoverli, lunedì 29 luglio 2024, a Caracas, Venezuela. (AP Photo/Fernando Vergara)



I residenti guardano mentre i manifestanti si scontrano con la Guardia Nazionale per protestare contro i risultati ufficiali il giorno dopo le elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, lunedì 29 luglio 2024. (AP Photo/Fernando Vergara)

I funzionari hanno ritardato il rilascio dopo aver annunciato il conteggio dettagliato dei voti per le elezioni di domenica Nicola Maduro È stato il vincitore con il 51% dei voti, contro il 44% dell’ambasciatore in pensione Edmundo Gonzalez. Le affermazioni concorrenti stabiliscono una posizione ad alta posta in gioco.

Il popolo venezuelano e il mondo intero sanno cosa è successo. Gonzalez disse. Ma lui e i suoi alleati hanno esortato i sostenitori a mantenere la calma e hanno invitato il governo a evitare di provocare conflitti.

Molti governi stranieri, tra cui gli Stati Uniti e l’Unione Europea, hanno smesso di riconoscere i risultati elettorali.

Dopo aver fallito nel cacciare Maduro durante tre tornate di proteste dal 2014, l’opposizione ha riposto la sua fiducia nelle urne. Le elezioni sono state le più pacifiche degli ultimi tempi, riflettendo la speranza che il Venezuela potesse evitare spargimenti di sangue e porre fine a 25 anni di governo monopartitico.



I funzionari elettorali hanno votato dopo la chiusura delle urne per le elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, domenica 28 luglio 2024. (Foto AP/Matias Delacroix)

Il paese vanta le più grandi riserve petrolifere del mondo e un tempo vantava l’economia più avanzata dell’America Latina. Ma dopo che Maduro è subentrato, il paese è precipitato in una caduta libera caratterizzata dal crollo dei prezzi del petrolio, da una diffusa carenza di beni di prima necessità e da un’inflazione elevata al 130.000%.

a noi Barriere petrolifere I tentativi di costringere Maduro a lasciare il potere dopo la sua rielezione nel 2018 sono stati condannati come illegali da decine di paesi. Ma le sanzioni hanno accelerato l’esodo di circa 7,7 milioni di venezuelani fuggiti dal Paese colpito dalla crisi.

L’appello alla pace dell’opposizione riflette in parte la stanchezza della protesta tra gli elettori, che i sondaggi mostrano non hanno fretta di scendere in piazza e migliorare la propria vita come hanno fatto in passato.



La leader dell’opposizione Maria Corina Machado e il candidato presidenziale Edmundo Gonzalez tengono una conferenza stampa dopo che i funzionari elettorali hanno annunciato la vittoria del presidente Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali, lunedì 29 luglio 2024, a Caracas, Venezuela. (Foto AP/Matias Delacroix)

Elettori Ha espresso il suo voto da sabato seraCiò aumenterà la fiducia dell’opposizione e spezzerà la presa di Maduro sul potere.

I risultati ufficiali hanno scioccato molti che hanno celebrato online e fuori da alcuni seggi elettorali quella che credevano fosse una vittoria schiacciante per Gonzalez.

“Sono molto felice”, ha detto Merling Fernandez, un impiegato di banca di 31 anni, rappresentante della campagna dell’opposizione, lasciando un seggio elettorale in un quartiere operaio di Caracas per mostrare a Gonzalez altri risultati. Il conteggio dei voti di Maduro raddoppia. Decine di passanti hanno cantato inaspettatamente l’inno nazionale.

“Questa è la strada verso un nuovo Venezuela”, ha detto Fernandez, trattenendo le lacrime. “Siamo tutti stanchi di questo giogo.”



Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, con sua moglie Celia Flores, arriva alla cerimonia di certificazione del Consiglio elettorale nazionale (CNE) della sua vittoria alle elezioni presidenziali, lunedì 29 luglio 2024, al CNE di Caracas, Venezuela. )

Gabriel Boric, leader della sinistra cilena, ha definito i risultati “difficili da credere”, mentre il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che Washington ha “serie preoccupazioni” sul fatto che i numeri riportati non riflettano il voto effettivo o la volontà del popolo.

Il Carter Center, con sede negli Stati Uniti, ha chiesto alle autorità venezuelane di rilasciare immediatamente il numero di 30.000 macchine per il voto private. Il centro di Atlanta ha inviato una piccola squadra in Venezuela per le elezioni.

Leader dell’opposizione Maria Corina Machado Ha detto che il margine di vittoria di Gonzalez è stato “estremamente alto” in base al numero di delegati che la campagna ha ricevuto da circa il 40% dei voti espressi.



I funzionari elettorali hanno votato dopo la chiusura delle urne per le elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, domenica 28 luglio 2024. (Foto AP/Matias Delacroix)

I funzionari hanno rinviato la pubblicazione dei risultati di 30.000 seggi elettorali in tutto il Paese, promettendo di farlo “nelle prossime ore”. Il ritardo ostacola gli sforzi per verificare i risultati.

Gonzalez è il meno simpatico degli alfieri anti-stendardo. Il 74enne era in gran parte sconosciuto fino alla sua presa di posizione all’ultimo minuto in aprile per la potenza dell’opposizione Machado, a cui è stato impedito di candidarsi per 15 anni dalla Corte Suprema controllata da Maduro.

Il ritardo nell’annuncio del vincitore – avvenuto sei ore dopo la chiusura delle votazioni – ha evidenziato un profondo dibattito all’interno del governo su come procedere dopo che gli oppositori di Maduro sono usciti quasi vittoriosi in serata.



Le guardie nazionali lavorano per disperdere i manifestanti il ​​giorno dopo le elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, lunedì 29 luglio 2024. (AP Photo/Fernando Vergara)



Le guardie nazionali lavorano per disperdere i manifestanti il ​​giorno dopo le elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, lunedì 29 luglio 2024. (AP Photo/Fernando Vergara)

Le autorità hanno fissato le elezioni di domenica in concomitanza con il 70esimo compleanno dell’ex presidente Hugo Chavez, una venerata scintilla di sinistra morta di cancro nel 2013. Ma Maduro e il Partito Socialista Unito del Venezuela, che controlla tutti i rami del governo, sono più impopolari che mai con molti elettori che incolpano le sue politiche per i salari estremamente bassi, che alimentano la fame e paralizzano l’industria petrolifera. Famiglie divise A causa della migrazione.

Il discorso del presidente in queste elezioni è stato quello della sicurezza economica, che ha cercato di vendere con storie di imprenditorialità e riferimenti a un cambio valutario stabile e bassi tassi di inflazione. Il Fondo monetario internazionale prevede che l’economia crescerà del 4% quest’anno, la più rapida in America Latina, dopo essersi contratta del 71% dal 2012 al 2020.

Ma la maggior parte dei venezuelani non ha visto alcun miglioramento nel proprio tenore di vita. Molti guadagnano meno di 200 dollari al mese, il che significa che le famiglie hanno difficoltà a permettersi i beni di prima necessità. Alcuni Secondo e terzo lavoro. Un paniere di cibo per sfamare una famiglia di quattro persone per un mese è stimato a 385 dollari.

Opposizione Ordinamento terminato dietro un candidato dopo anni di divisioni interne al partito e boicottaggi elettorali che hanno alimentato le loro ambizioni di rovesciare il partito al governo.



I lavoratori dei negozi di alimentari aspettano che il loro datore di lavoro apra l’attività dopo le elezioni presidenziali, lunedì 29 luglio 2024, a Caracas, in Venezuela. (AP Photo/Mathias Delacroix)

Ex deputato, Machado ha vinto le primarie dell’opposizione di ottobre con oltre il 90% dei voti. Dopo che gli è stato impedito di partecipare alla corsa presidenziale, ha scelto un professore universitario per sostituirlo al ballottaggio, ma il Consiglio elettorale nazionale gli ha anche impedito di registrarsi. Fu allora che fu eletto Gonzalez, un nuovo arrivato politico.

I partiti di opposizione hanno cercato di sfruttare gli squilibri crescenti derivanti da una crisi in cui i venezuelani hanno abbandonato la valuta del loro paese, il bolivar, per il dollaro statunitense.

González e Machado hanno concentrato gran parte della loro campagna sulla vasta distesa del Venezuela, dove le misure economiche adottate a Caracas negli ultimi anni non si sono mai concretizzate. Hanno promesso un governo che creerebbe abbastanza posti di lavoro per attrarre i venezuelani che vivono all’estero Ritornare a casa e ricongiungimento con le loro famiglie.



Il ministro della Difesa Patrino Lopez partecipa a una cerimonia per certificare la vittoria del presidente venezuelano Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali presso il Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) a Caracas, Venezuela, lunedì 29 luglio 2024.

