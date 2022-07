Il prestatore di criptovalute Fuld interrompe i prelievi mentre il crollo del mercato si fa sentire

I prestatori di criptovalute come Fuld hanno dovuto affrontare problemi di liquidità. Celsius il mese scorso ha sospeso i checkout per i clienti Citato da “condizioni di mercato difficili”.

Fuld ha detto che era “in trattative con potenziali investitori” nella società.

La società ha dichiarato di aver nominato Kroll Pte Limited come suo consulente finanziario, così come Cyril Amarchand Mangaldas e Rajah & Tann Singapore LLP come suoi consulenti legali rispettivamente in India e Singapore.