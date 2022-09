Il presunto Google Pixel 7 Pro appare in un video di unboxing prima del suo lancio

Ecco come appare il prossimo Google Pixel 7 Pro In un breve video di unboxing Pubblicato su Facebook da Gadgetfull BD, un negozio di tecnologia con sede in Bangladesh. Il video mostra qualcuno che tira fuori il dispositivo da una scatola con marchio Google e mostra il suo elegante esterno nero, che è stampato con il logo “G” di Google.

Primo Google Ha preso in giro Pixel 7 e 7 Pro all’I/O di maggioE il dispositivo sarà lanciato il mese prossimo Con Pixel Watch. Il telefono nel video pubblicato su Facebook corrisponde ai render ufficiali di Google, completo di una barra della fotocamera in alluminio con due ritagli per i sensori. Presenta anche la sequenza di animazione ufficiale di Google Pixel all’avvio, seguita dalla schermata di configurazione del dispositivo.

Non c’è molto altro che il video ci dice sul nuovo dispositivo e Gadgetfull BD non fornisce molti dettagli nella sua descrizione. Abbiamo già visto presunti prototipi di Pixel 7 Un utente ne vende uno su eBayE un’altra affermazione su Reddit Ha comprato il dispositivo da Facebook Market.

Ogni perdita ha sostanzialmente confermato i design che Google ha presentato all’inizio di quest’anno, ma questo particolare video potrebbe indicare che Google lo sta effettivamente lanciando. Le due perdite precedenti non mostravano il logo di Google sul retro del dispositivo e non includevano alcuna confezione del prodotto.

Google non ha il miglior track record Mantenendo i suoi telefoni Pixel Segreto fino all’inizio, e Il Pixel Watch ha la forma di una perdita. Con l’evento di lancio autunnale di Google dietro l’angolo, non passerà molto tempo prima di vedere cosa sta combinando Google Infatti è in negozio.