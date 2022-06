Home » Top News Il prezzo del bitcoin scende al di sotto di $ 20.000 Top News Il prezzo del bitcoin scende al di sotto di $ 20.000 0 Views Save Saved Removed 0

Bitcoin, la criptovaluta più grande del mondo, è stata scambiata al di sotto del tempo di negoziazione iniziale di Londra di $ 20.000.

Il bitcoin è sceso sabato a 17.592,78$, sotto i 20.000$ per la prima volta da dicembre 2020. Il settore delle criptovalute ha perso quasi il 60% del suo valore quest’anno e il 37% solo questo mese nella recente recessione.

Il suo declino è stato seguito da problemi per molte grandi industrie. Gli operatori del mercato hanno affermato che ulteriori ribassi potrebbero avere un effetto a catena poiché altri investitori in criptovalute sono costretti a vendere le loro azioni per soddisfare le gambe del margine e compensare le perdite.

Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital, che sta esplorando opzioni tra cui la vendita di asset e il salvataggio di un’altra società, i suoi fondatori hanno detto al Wall Street Journal in una storia pubblicata venerdì che lo stesso giorno il prestatore di criptovalute incentrato sull’Asia Babel Finance smetterà di ritirarsi.