Il prezzo del laptop da gioco Alienware m16 RTX 4070 nuovo e migliorato scende a $ 1.350 con buono sconto

All’inizio di quest’anno, durante il CES 2024, Dell ha rilasciato la seconda generazione di laptop aggiornata Alienwarem16R2 Laptop da gioco da 16 pollici con RTX 4070. Oggi, come parte del nostro evento di rientro a scuola, è in vendita per soli $ 1.349,99 dopo uno sconto immediato di $ 500 e un codice coupon di sconto del 10%.”Risparmia 10“Il nuovo m16 R2 è in grado di gestire i giochi come il suo predecessore, l’R1, ma è notevolmente più leggero e compatto. Questo modello presenta una risoluzione QHD+ migliorata e una potente GPU RTX 4070.

Laptop da gioco Alienware m16 R2 RTX 4070, $ 1.350

Alienware m16 R2 16″, 2560×1600 (QHD+), Intel Core Ultra 7 155H RTX 4070, 32 GB di RAM, 1 TB SSD 8

L’Alienware m16 R2 è più leggero e sottile della generazione precedente m16 R1. La gobba dietro lo schermo non è più presente, con una conseguente riduzione del 14% sia nelle dimensioni che nel peso. Inoltre, l’m16 R2 è ora dotato di processori Intel Meteor Lake a basso voltaggio per ridurre il consumo energetico e quindi ridurre il calore e il rumore. Per coloro a cui non piaceva la notevole luminosità RGB dell’m16 R1 originale, ora è possibile passare a una retroilluminazione LED bianca più discreta.

Questo laptop Alienware m16 R2 è dotato di un display QHD+ da 16 pollici con risoluzione 2560×1600, un nuovo processore Intel Core Ultra 7 155H di quattordicesima generazione, GPU GeForce RTX 4070, RAM DDR5-5600MHz da 32 GB e spazio di archiviazione SSD NVMe 1x. L’Intel Core Ultra 7 155H è una CPU Meteor Lake della generazione attuale con una velocità di clock Turbo Boost Max di 4,8 GHz con 16 core, 22 thread e 24 MB di cache. Il Core Ultra 7 è il successore della CPU Intel Core i7; Fornisce prestazioni simili consumando meno energia, riducendo così il calore e aumentando la durata della batteria. Questo è un nuovo processore e futuri miglioramenti dovrebbero renderlo più veloce.

La GPU mobile RTX 4070 funziona alla pari con la GPU mobile RTX 3080. Avrai bisogno di quel tipo di potenza per eseguire comodamente i giochi sul display potenziato 2560 x 1600 o QHD+ del tuo laptop. La GPU non è rotta in alcun modo; Ha una potenza nominale TGP di 140 W (115 W + 25 W Dynamic Boost), che è la più alta che puoi ottenere. Un rating TGP più elevato significa più calore, ma i laptop Alienware sono dotati di un potente raffreddamento attivo per combattere questo problema. Questo laptop è per giochi intensi.

Perché scegliere un laptop da gioco Dell o Alienware?

Alienware è sempre una delle nostre scelte migliori. L’Alienware m16 è entrato nella nostra lista dei migliori laptop da gioco del 2024. I laptop da gioco Alienware sono stati riprogettati negli ultimi anni per essere più sottili e leggeri pur offrendo la stessa enorme potenza sotto il cofano. Qualità costruttiva costante, inventario disponibile, vendite frequenti e un ottimo servizio clienti sono i motivi principali per cui Dell è in cima alla nostra lista di acquisti.

Per ulteriori offerte, dai un’occhiata Le migliori offerte di giochi Alienware e Dell di oggi.