Il prezzo di Bitcoin (BTC) scende al minimo di due mesi dopo i verbali della riunione della Fed

Bitcoin Il prezzo dell’oro è sceso a circa 57.000 dollari per azione giovedì, toccando il livello più basso in due mesi dopo che la Federal Reserve americana ha pubblicato i verbali della riunione di giugno, che indicavano che la banca centrale non era ancora pronta a tagliare i tassi di interesse.

Intorno alle 14:30, ora di Londra, la valuta digitale è scesa di circa il 5% in 24 ore a 56.837 dollari, scendendo sotto il livello di 57.000 dollari per la prima volta dal 1 maggio, secondo i dati del sito di rating di criptovaluta CoinGecko. Da allora, Bitcoin ha in qualche modo ridotto le sue perdite ed è stato scambiato a 57.932,57 dollari, in calo del 3,4% alle 17:05 ora di Londra.

Il concorrente ether, la seconda criptovaluta più grande al mondo, è sceso del 5% a 3.120 dollari.