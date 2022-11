Il prezzo premium del Black Friday di Elden Ring è ancora valido

Sono appena terminate le fantastiche carezze del Black Friday. Abbiamo appena cercato alcune delle nostre offerte preferite in vista del grande giorno e ci siamo imbattuti in un’offerta assolutamente enorme. Puoi ottenere una copia di Thriller Elden Ring per soli $ 35 dalla gente di Walmart.

È altamente improbabile che tacciamo di questo accordo ora che l’abbiamo trovato. Non perdere l’occasione di ottenere una copia di questo fantastico titolo. Per ulteriori sconti sui giochi, dai un’occhiata alla nostra carrellata completa delle migliori offerte del Black Friday per PS5, Xbox e Switch in questo momento.

Black Friday: grande sconto sull’Elden Ring di Walmart

Se stavi aspettando una scusa per mettere le mani su una copia dell’Elden Ring, questa è la tua occasione. Allo stesso modo, se non sei sicuro di preoccuparti di giocare, questa è anche la tua occasione. Elden Ring è un gioco dell’anno candidato e ha appena vinto un sacco di Golden Joystick Awards, questo non è davvero un affare da perdere.

Abbiamo dato al capolavoro di Elden Ring un 10/10 nella nostra recensione, e per una buona ragione. Il gioco è sicuramente all’altezza del clamore e non siamo gli unici critici ad accumulare elogi.

Se questo è il tuo primo gioco di Soulsborne e hai bisogno di un piccolo aiuto lungo la strada, dai un’occhiata alla nostra guida con tutto ciò che potresti sperare di sapere sull’Elden Ring, inclusi luoghi collezionabili, strategie dei boss e altro ancora. Elden Ring Wiki di IGN contiene anche un’enorme quantità di informazioni utili per i primi, i medi e gli ultimi giochi.

Elden Ring continua ad affermarsi come un fenomeno culturale sin dal suo lancio. I modder sono stati aggiunti nelle mod di Star Wars, mentre altri hanno trovato nuovi modi creativi per battere il gioco. Un giocatore ha giocato al controller di gioco Fisher-Price, mentre un altro ha realizzato una versione VR dell’Elden Ring.

