Il prezzo XRP è fissato per un grande aumento? Questo modello rialzista potrebbe essere la chiave…

L’indicatore di paura e avidità di XRP lampeggia “Paura”

Gli indicatori e i parametri di mercato hanno indicato un’inversione di tendenza

La maggior parte delle criptovalute ha avuto una settimana difficile poiché i loro grafici settimanali sono rimasti in rosso XRP Non era diverso. Il calo dei prezzi potrebbe aver suscitato timori anche tra gli investitori. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare completamente nei prossimi giorni poiché sembra emergere un modello rialzista sul grafico giornaliero del token.

Modello rialzista sul grafico XRP

secondo capitalizzazione di mercato delle monete, La scorsa settimana gli investitori XRP non hanno tratto profitto poiché il prezzo del token è sceso di oltre il 4%. Al momento della stesura di questo articolo, l’altcoin veniva scambiato a 0,4775 dollari con una capitalizzazione di mercato di oltre 26,5 miliardi di dollari. Grazie al calo dei prezzi, anche l’offerta di dividendi di XRP è diminuita drasticamente.

Al momento in cui scriviamo sono stati generati solo 69,8 miliardi di token. Tuttavia, gli investitori non dovrebbero perdere la speranza poiché XRP potrebbe essere pronto per il pompaggio. In effetti, l’analisi di AMBCrypto ha rivelato che sul grafico del token è emerso un modello rialzista a cuneo cadente.

Il prezzo di XRP è entrato in questo schema dopo il massiccio calo dei prezzi a metà aprile. Da allora, il token si è consolidato all’interno di un cuneo discendente. Al momento in cui scriviamo, si sta preparando per un trend rialzista, che potrebbe portare alla rottura del pattern. Un breakout riuscito potrebbe consentire a XRP di recuperare le perdite di aprile.

In effetti, se le cose andassero a posto, anche XRP potrebbe presto testare nuovamente i suoi massimi di marzo.

L’ascesa del Toro è inevitabile?

AMBCrypto ha quindi analizzato i dati di Santiment per vedere se i parametri supportano la possibilità di un breakout al rialzo. Abbiamo scoperto che il rapporto MVRV di XRP era ai livelli più bassi negli ultimi 30 giorni, il che potrebbe portare a un rally rialzista.

Anche la loro offerta sugli scambi è diminuita, il che significa che gli investitori hanno approfittato dell’opportunità di acquistare più token. Inoltre, l’attività delle balene attorno a XRP è rimasta relativamente elevata, come evidenziato dal numero di transazioni di balene.

Inoltre, AMBCrypto ha scoperto che al momento della stesura di questo articolo era stato trovato XRP Indice di paura e avidità Con un valore del 37%, significa che il mercato era nella fase “paura”. Ogni volta che l’indicatore raggiunge questo livello, indica che le possibilità di un’inversione di tendenza sono elevate.

Abbiamo poi analizzato il grafico giornaliero del token per capire meglio cosa aspettarci da esso nei prossimi giorni. AMBCrypto ha scoperto che il prezzo di XRP ha raggiunto il limite inferiore delle bande di Bollinger, il che spesso porta a prezzi più alti.

Realistico o no, eccolo qui La capitalizzazione di mercato di XRP in termini di BTC

Inoltre, sia il Relative Strength Index (RSI) che il Chaikin Money Flow (CMF) hanno registrato lievi aumenti.

Questi indicatori indicano che le possibilità di un’inversione di tendenza al rialzo erano elevate. Tuttavia, va notato che il MACD è rimasto a favore dei venditori in quanto prevedeva un margine ribassista del mercato.