Il Giappone è un membro importante dell’alleanza Quad in Asia, che comprende Stati Uniti, India e Australia ed è stata creata in parte per contrastare il potere cinese nella regione indo-pacifica. Funzionari cinesi affermano che gli Stati Uniti stanno chiaramente cercando di utilizzare alleanze e partenariati nella regione per contenere la Cina, tra cui Quad e AUKUS, una nuova alleanza di sicurezza formata da Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia.

Venerdì gli Stati Uniti e il Giappone hanno annunciato un nuovo accordo per cooperare nello spazio e nell’esplorazione della luna e di “altri corpi celesti”. Il segretario di Stato americano Anthony J. Blinken e il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi hanno firmato l’accordo.

Funzionari statunitensi e giapponesi hanno dichiarato mercoledì che i due paesi amplieranno la loro cooperazione militare, incluso il miglioramento di quelle che i governi chiamano capacità antimissilistiche del Giappone e rendendo l’unità dei marine statunitensi in quel paese più flessibile per una possibile guerra. Il Giappone afferma di voler acquistare centinaia di missili da crociera Tomahawk fabbricati negli Stati Uniti. A quel tempo, la Gran Bretagna era l’unico alleato dell’America con i missili.

Le amministrazioni di Tokyo hanno passato decenni a riesaminare il significato delle restrizioni costituzionali sulle forze di sicurezza della nazione, ha affermato il sig. La decisione di Kishida è andata oltre ciò che volevano anche alcuni membri pessimisti del Partito Liberal Democratico al governo. Dillo pubblicamente.

Rinnovando quegli impegni a Washington, Mr. Con il supporto vocale di Biden e di altri funzionari statunitensi, Mr. Kishida blocca alcuni dei suoi nuovi impegni militari. Ora deve convincere il parlamento giapponese, la Dieta, ad aiutarli a realizzarli.

La mossa del Giappone per costruire la sua potenza militare potrebbe causare disordini in Corea del Sud, un altro alleato degli Stati Uniti, a causa della rabbia persistente tra molti coreani per la violenta occupazione giapponese della penisola coreana del secolo scorso. La questione continua a condizionare i rapporti tra i due Paesi.

In base al nuovo accordo di schieramento degli Stati Uniti in Giappone, quelli che operano a Okinawa come parte del 12° reggimento marino diventeranno una divisione di artiglieria e un gruppo più mobile: il 12° reggimento marino del litorale. Funzionari statunitensi hanno affermato che la nuova struttura consentirà alle truppe di evacuare più facilmente verso altre isole lungo la costa quando necessario.