Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato le sue dimissioni a settembre Giappone

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato che il Partito Liberal Democratico al potere non si candiderà alla presidenza. [LDP] Il mese prossimo verrà presa la decisione di nominare un nuovo leader della quarta economia mondiale.

Kishida, che ha lottato contro il basso indice di gradimento e un dannoso scandalo finanziario, ha detto che si dimetterà dalla carica di leader dell’LDP a settembre, dicendo ai giornalisti mercoledì che il partito aveva bisogno di “una competizione aperta per incoraggiare il dibattito”.

La sua decisione pone fine a un periodo di tre anni segnato dalla corruzione, dall’alto costo della vita e dai costi record della difesa.

“In queste elezioni presidenziali, è importante mostrare alla gente che il LDP sta cambiando e che il partito è il nuovo LDP”, ha detto Kishida, 67 anni, in una conferenza stampa presso l’ufficio del primo ministro.

“Per questo sono importanti elezioni aperte e trasparenti e un dibattito libero e vigoroso. Le mie dimissioni sono il primo passo più ovvio per dimostrare che l’LDP cambierà.

La decisione di Kishida scatenerà una competizione per sostituirlo come leader del partito, con il vincitore che sarà sicuramente approvato come primo ministro dal parlamento controllato dall’LDP.

Il suo successore dovrà affrontare la crescente incertezza internazionale, l’elezione di un nuovo presidente degli Stati Uniti e le preoccupazioni interne per una crisi del costo della vita.

Tra quelli nominati come potenziali successori ci sono Shigeru Ishiba, ex segretario alla difesa centrista, e Taro Kono, un attivo ministro digitale.

La corsa presidenziale del LDP potrebbe includere anche candidate donne, aumentando la possibilità che il Giappone abbia per la prima volta un primo ministro donna.

Sia il ministro ultraconservatore della Sicurezza economica Sane Takaichi che l’ex ministro degli Interni Seiko Noda potrebbero decidere di candidarsi contro Kishida nella corsa alla leadership del partito del 2021. Per partecipare alla corsa è necessario il sostegno di almeno 20 legislatori.

Anche il ministro degli Esteri Yoko Kamikawa è stato menzionato come possibile candidato.

I resoconti dei media hanno affermato che Kishida è stato messo sotto pressione da esponenti dell’LDP che credevano di non poter guidare il partito LDP alle vittorie elettorali.

Il partito ha faticato a deviare le critiche sulla corruzione finanziaria, mentre quest’anno l’inflazione ha visto i livelli di sostegno per il suo governo scendere di circa il 25%, a volte al di sotto del 20%.