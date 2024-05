Il primo PC Copilot Plus di Samsung è il Galaxy Edge4 Book

Microsoft ha annunciato lunedì una gamma completa di PC Copilot Plus durante l’evento Surface, e le proposte di Samsung sono un laptop da 14 pollici e due PC da 16 pollici, noti collettivamente come Galaxy Book4 Edge. Se sei Preordinali oggi Samsung ti regala un televisore da 50 pollici! Vieni giù!

Il modello da 16 pollici è disponibile in due versioni: una con lo Snapdragon di fascia alta per lo stoccaggio per $ 1.449,99. Condividono le stesse specifiche di visualizzazione dello schermo da 14 pollici, sai, più grande. Oltre a 4 porte USB Type-C, HDMI 2.1 e audio combinato, ogni dispositivo da 16 pollici è dotato di una porta USB 3.2 Type-A e uno slot per schede microSD. Entrambi pesano 3,4 libbre.