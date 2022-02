Il primo trailer di gioco di “Dune: Spice Wars” mostra il combattimento in tempo reale

Abbiamo avuto la nostra prima occhiata Ai Game Awards 2021, ora lo sviluppatore Shiro Games offre ai fan dei toccanti romanzi di Frank Herbert uno sguardo ancora migliore al progetto. in un trailer di gioco Studio congiunto martedì, guarda come si gioca guerre delle spezie giocalo. A differenza della maggior parte dei giochi 4X, incluso Civiltà VI e Umanitàe guerre delle spezie Fa parte di un gioco di strategia in tempo reale. Ciò significa che non avrai centinaia di ruoli in cui puoi agonizzare su ogni possibile mossa per decidere come guidare la tua fazione. Questo dovrebbe prendere decisioni come dove inviare le tue truppe, quali insediamenti conquistare e come impegnarsi nella diplomazia più efficace.

Ovviamente, ogni volta che sposti le tue truppe o combatti una battaglia nel deserto aperto di Arrakis, dovrai tenere a mente che il verme della sabbia potrebbe venire a fare uno spuntino alle tue unità. A giudicare dal trailer, avrai anche accesso ad agenti che puoi inviare a organizzazioni come Spacing Guild, CHOAM e persino Landsraad. quando arrivi Accesso anticipato a Steam entro quest’anno, guerre delle spezie Conterrà quattro fazioni giocabili. Naturalmente, l’alta Casa Atredies e la temibile Casata Harkonnen sono tra i gruppi che puoi guidare.

È giusto che il primo gioco di dune di sabbia in due decenni includa elementi RTS. Nel 1992, i Westwood Studios hanno contribuito a creare una formula per questo genere con eccellente . Mentre la popolarità dei giochi RTS è diminuita negli ultimi anni, Duna II Un’eredità e un’influenza durature. Non avrai MOBA come League of Legends Se non fosse per il lavoro svolto da Westwood Studios e Blizzard all’inizio degli anni ’90.