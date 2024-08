Il principale traffico ferroviario merci del Canada è stato interrotto grazie agli sforzi dei funzionari

TORONTO (AP) – I treni merci canadesi potrebbero riprendere a circolare entro pochi giorni dopo che giovedì il governo ha costretto le due principali compagnie ferroviarie del paese ad avviare un arbitrato con i loro sindacati, una mossa volta a evitare la chiusura delle compagnie. Conseguenze economiche potenzialmente gravi In tutto il Paese e negli Stati Uniti se i treni rimangono fermi per un lungo periodo di tempo.

Le azioni del governo sono arrivate più di 16 ore dopo che la Compagnia Ferroviaria Nazionale Canadese e la Compagnia Ferroviaria Nazionale Canadese avevano chiuso i battenti ai lavoratori a causa di una disputa sul contratto di lavoro. Le due società hanno affermato che lavoreranno per far ripartire i treni il prima possibile.

Il sindacato degli ingegneri, conduttori e istruttori, che rappresenta diecimila ingegneri e macchinisti, ha risposto con rabbia alla decisione, accusando le compagnie ferroviarie di creare deliberatamente una crisi per costringere il governo a intervenire. Il sindacato ha anche detto che manterrà i picchetti in atto mentre la decisione viene riesaminata.

Il governo ha ordinato alle compagnie ferroviarie di ricorrere all’arbitrato con la Conferenza canadese dei camionisti per porre fine alla serrata È iniziato giovedì alle 00:01 Dopo che le due parti non sono riuscite a risolvere la controversia contrattuale.

Il ministro del Lavoro Stephen MacKinnon ha annunciato giovedì il lodo arbitrale in una conferenza stampa. MacKinnon ha detto che si aspetta che il traffico ferroviario riprenda entro pochi giorni. Porre fine ai lockdown è il primo passo.

Il processo arbitrale si è svolto rapidamente e giovedì sera le compagnie ferroviarie hanno avuto un incontro con il comitato canadese per le relazioni industriali, secondo una persona a conoscenza dell’ordine del giorno che ha parlato in condizione di anonimato perché non erano autorizzate a discutere la questione. I camionisti hanno confermato che giovedì sera il sindacato si sarebbe riunito anche con il consiglio.

Per tutta la giornata di giovedì, le due parti hanno negoziato senza alcun risultato, mentre i lavoratori hanno organizzato un sit-in fuori dall’edificio e gruppi imprenditoriali hanno esortato il governo a forzare l’arbitrato.

Il presidente della Federazione canadese dei camionisti Paul Boucher ha criticato la decisione del governo di intervenire troppo presto.

“Le due principali compagnie ferroviarie canadesi hanno creato questa crisi, tenendo il paese in ostaggio e manipolando il governo portandolo a ignorare ancora una volta i diritti della classe operaia canadese”, ha detto Bouchet. “Il Truck Drivers Congress of Canada è estremamente deluso da questa vergognosa decisione”, ha aggiunto.

Le compagnie ferroviarie hanno elogiato la decisione, affermando che il governo non aveva altra scelta.

“Il governo canadese ha riconosciuto le gravi conseguenze dell’interruzione delle ferrovie per l’economia canadese, le catene di approvvigionamento nordamericane e tutti i canadesi”, ha affermato Keith Creel, presidente e amministratore delegato di CPKC. “Il governo ha agito per proteggere l’interesse nazionale del Canada. Ci rammarichiamo che il governo sia dovuto intervenire perché crediamo fondamentalmente e rispettiamo la contrattazione collettiva; tuttavia, considerati i rischi affrontati da tutti i soggetti coinvolti, questa situazione richiede un’azione.”

McKinnon ha affermato che il governo vuole dare ai negoziati tutte le possibilità di successo, ma alla fine i rischi economici sono troppo grandi per consentire il proseguimento dei blocchi. Aveva respinto la richiesta di arbitrato una settimana fa.

Ha detto: “L’economia canadese non può aspettare un accordo che è stato ritardato per molto tempo e alla luce dell’esistenza di un disaccordo fondamentale tra le due parti”.

Tutte le spedizioni di merci trasportate per ferrovia in Canada – per un valore di oltre 1 miliardo di dollari canadesi (730 milioni di dollari) al giorno e per un totale di oltre 375 milioni di tonnellate di merci lo scorso anno – si sono fermate giovedì insieme alle spedizioni ferroviarie che attraversano il confine degli Stati Uniti. Sono stati colpiti anche circa 30.000 passeggeri in Canada perché i loro treni utilizzavano le linee CPKC. I treni CPKC e CN hanno continuato a circolare negli Stati Uniti e in Messico durante la chiusura.

La giornalista dell’Associated Press Donna Warder riferisce di una controversia contrattuale tra due importanti compagnie di navigazione canadesi che potrebbe causare gravi danni economici al Canada e agli Stati Uniti. READ Le azioni Tesla raggiungono il livello di chiusura più basso degli ultimi anni mentre gli investitori si preoccupano dell'attenzione di Musk | Tesla

Molte aziende in entrambi i paesi e in tutti i settori dipendono dalle ferrovie per la consegna di materie prime e prodotti finiti, quindi temevano una crisi in assenza di un servizio ferroviario regolare. Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, ogni mese miliardi di dollari di merci vengono spostate tra il Canada e gli Stati Uniti via ferrovia.

Trudeau ha deciso di non costringere le parti a un arbitrato vincolante prima della scadenza del termine per paura di far arrabbiare i sindacati e il partito di sinistra dei Nuovi Democratici, su cui il suo governo fa affidamento per rimanere al potere, ma alla fine ha deciso di non avere scelta.

“I negoziati collettivi sono sempre la soluzione migliore. E quando questa non è un’opzione prevedibile – quando ci troviamo ad affrontare conseguenze disastrose per le nostre catene di approvvigionamento e per i lavoratori che dipendono da esse – i governi devono agire”, ha affermato Trudeau.

La maggior parte delle aziende probabilmente dispone di scorte e spazio sufficienti per immagazzinare i prodotti finiti e resistere a un’interruzione temporanea. Ma i porti e le altre linee ferroviarie si riempirono rapidamente di merci bloccate che la Canadian National e la CPKC non sarebbero state in grado di raccogliere.

Molte aziende hanno apportato modifiche alle proprie catene di approvvigionamento dopo la pandemia di COVID-19, il che potrebbe aiutarle a resistere a qualsiasi interruzione a breve termine, ha affermato Jeff Window, analista di Edward Jones. Ha aggiunto che il vero problema comincia se questa interruzione si protrae per molto tempo.

In precedenza, la maggior parte delle fermate dei treni in Canada durava solo un giorno o due, di solito coinvolgendo una delle principali compagnie ferroviarie, ma alcune si estendevano per otto o nove giorni. Questa volta l’effetto è stato raddoppiato perché entrambe le compagnie ferroviarie si sono fermate.

“Sono integrati e collegati all’economia”, afferma Window. “Solo per l’ampiezza dei prodotti che trasportano… In definitiva, penso che dobbiamo mantenere in funzione le ferrovie.”

Le aziende chimiche e i distributori alimentari sono stati i primi a essere colpiti dallo sciopero. Le compagnie ferroviarie hanno smesso di accettare nuove spedizioni di materiali pericolosi e merci deperibili quando hanno iniziato a chiudere gradualmente la scorsa settimana, ma la maggior parte degli impianti chimici ha affermato che sarebbero stati a posto per circa una settimana.

Anche l’industria automobilistica potrebbe aver riscontrato rapidamente problemi perché fa affidamento su spedizioni just-in-time, con grandi consegne transfrontaliere di motori, componenti e veicoli finiti. Circa quattro auto su cinque prodotte in Canada vengono esportate negli Stati Uniti quasi esclusivamente via ferrovia, ha pubblicato su X Flavio Volpe, presidente dell’Auto Parts Manufacturers Association. Ha affermato che una chiusura prolungata potrebbe causare un’interruzione temporanea dei lavori simile all’impatto dell’assedio di cinque giorni del ponte Safir nel 2022.

Più di 30.000 passeggeri a Vancouver, Toronto e Montreal sono stati i primi a sentire il dolore delle chiusure e potrebbero dover salire nuovamente sugli autobus venerdì. I loro treni passeggeri non possono circolare mentre i dipendenti del CPKC sono chiusi.

La CN stava negoziando con i camionisti da nove mesi mentre il CPKC stava cercando di raggiungere un accordo da un anno, ha detto il sindacato.

I negoziati canadesi si sono arenati su questioni relative al modo in cui sono organizzati i lavoratori delle ferrovie e sulle preoccupazioni sulle regole progettate per prevenire l’affaticamento e fornire un riposo adeguato al personale ferroviario. Entrambe le ferrovie hanno proposto di passare dal sistema attuale, che paga i lavoratori in base alle miglia per viaggio, a un sistema orario che, secondo loro, renderebbe più semplice fornire tempi di riposo prevedibili. Il sindacato ha affermato di non voler perdere la protezione contro la fatica duramente guadagnata.

Le compagnie ferroviarie hanno affermato che le loro offerte contrattuali includono aumenti coerenti con i recenti accordi nel settore. Gli ingegneri guadagnano già circa 150.000 dollari all’anno alla Canadian National, mentre gli autisti guadagnano 120.000 dollari, e CPKC afferma che i suoi salari sono paragonabili.

___

Funk ha inviato questo rapporto da Omaha, Nebraska. Lo scrittore dell’Associated Press Aamer Madani di Buellton, California, ha contribuito a questo rapporto.