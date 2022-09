Il principe Harry e Meghan Markle hanno criticato per essersi tenuti per mano

I membri della famiglia reale hanno partecipato mercoledì a un breve gala in onore della regina Elisabetta II.

Alcuni osservatori hanno criticato il principe Harry e Meghan Markle per essersi tenuti per mano mentre lasciavano il servizio.

Altri hanno notato che Zara Tindall e altri parenti si tenevano per mano in cerimonie simili.

I fan reali hanno criticato il duca e la duchessa del Sussex per essersi tenuti per mano mentre lasciavano la cerimonia di premiazione Regina Elisabetta II.

Meno di una settimana dopo la morte della regina Elisabetta II, i membri della famiglia reale lo erano Camminò dietro la bara della regina Mercoledì, durante una processione da Buckingham Palace a Westminster Hall, la bara rimarrà in buone condizioni fino al Funerale il 19 settembre.

La famiglia reale rimase a Westminster Hall per un servizio di 20 minuti prima di uscire dall’edificio e scortarli fuori dall’edificio. colpi Il servizio è stato condiviso sull’account YouTube ufficiale della famiglia reale.

Tuttavia, dopo il servizio, alcuni critici hanno iniziato a chiamare il principe Harry e Meghan Markle per tenersi per mano mentre lasciavano il servizio.



Alcuni osservatori della famiglia reale hanno criticato Meghan Markle e il principe Harry per le loro manifestazioni pubbliche di affetto.

Un utente dei social media: “La famiglia reale lascia la nostra amata regina alla Westminster Hall con gentilezza e dignità, fatta eccezione per Harry e Meghan che devono tenersi per mano come due adolescenti amorevoli. Mi danno davvero sui nervi”. Ha scritto.

altro aggiunto: “Non possono tenere le mani al loro fianco per due secondi di lutto per la regina (come se a Meghan importasse comunque)??? Anche se non sorprende perché non mancano mai di onorare il protocollo e la regina.”



Zara Tindall e Mike Tindall al Queen’s Tribute mercoledì.

Subito dopo, gli utenti dei social media hanno difeso la coppia notando che altri membri della famiglia reale si erano impegnati in simili manifestazioni di affetto. Le immagini mostravano Zara Tindall, la figlia della principessa Anna, che si teneva per mano con il marito Mike Tindall durante il servizio.

Come hanno detto le persone Il funerale del principe Filippo nell’aprile 2021La principessa Beatrice è stata fotografata mentre si teneva per mano con il marito, Eduardo Mapelli Mozzi, mentre lasciavano il funerale.



La principessa Beatrice ed Eduardo Mapelli Mozzi partecipano ai funerali del principe Filippo nel 2021.

I rappresentanti del duca e della duchessa del Sussex non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.

La coppia ha subito il contraccolpo dei media durante il loro viaggio a New York City nel settembre 2021, nonostante abbiano fatto alcune delle stesse cose che il principe William e Kate Middleton hanno fatto durante il loro viaggio del 2014, Secondo Samantha Grendel di Insider.

Il principe Harry e Markle sono stati criticati per aver indossato il nero per visitare il 9/11 Museum di New York City – sebbene questa sia una pratica comune – mentre gli osservatori hanno elogiato Middleton per aver indossato un cappotto rosa brillante durante il suo precedente viaggio. mail giornaliera Ha scritto che Middleton stava “combattendo il tempo cupo” nel suo vestito.



Il principe Harry e Meghan Markle durante Trooping the Colour nel 2019.

Il Daily Mail ha anche reso omaggio al principe William e Middleton per aver soggiornato al Carlisle Hotel durante il loro viaggio, scrivendo nel titolo: “Kate atterra con un bernoccolo: la duchessa incinta arriva all’hotel preferito di Diana a New York mentre la coppia reale sbarca nella Grande Mela. ”

Quando il principe Harry e Markle sono rimasti nello stesso hotel durante la loro visita, il post ha scritto: “La coppia reale sta lasciando i bambini a Los Angeles per godersi un drink al bar di lusso all’interno del Carlisle Hotel da $ 1.300 a notte per iniziare il loro tre- visita di un giorno a New York City.”

In precedenza, Michaela Friel di Insider ha riferito Il fatto che il principe Harry e Markle siano spesso esaminati per aver fatto le stesse cose delle loro controparti reali è in gran parte dovuto all’etnia di Markle. Secondo l’esperta reale Kristen Mainzer, la stampa potrebbe concentrarsi su Markle perché è diversa dal resto dell’aristocrazia.

“A differenza di loro, è americana, autoprodotta e nera”, ha detto a Ferrell. “A differenza della maggior parte di loro, ha una storia di lavoro duro e di parlare apertamente del tipo di diritti umani che hanno paura di toccare per paura di sembrare ‘controversi’.