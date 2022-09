Il principe Harry ‘pieno di tristezza e rimpianto’ dopo la morte della regina

Perdere una persona cara non è mai facile, ma i membri della famiglia reale hanno mostrato i loro volti pubblici più coraggiosi mentre si addolorano per questo. La morte della regina Elisabetta IIscomparso giovedì in Scozia all’età di 96 anni.

Non importa quanto brillino in pubblico, i membri della famiglia reale stanno ancora lavorando per affrontare la perdita e il dolore e, secondo una fonte reale, hanno tutti un momento difficile.

“I reali sapevano che la fine di Elizabeth era vicina, ma mentalmente era più acuta che mai finché non è arrivato il momento per lei di andare”, ha detto la fonte. noi settimanalmente. “Tutti i membri della famiglia reale stanno lottando per venire a patti con la notizia devastante”.

Mentre tutti erano dentro La famiglia reale lotta con la perditaLa fonte dice il principe Harryche stava arrivando mentre correva per essere al fianco di sua nonna quando è arrivata la notizia della sua morte, è stato gravemente colpito dalla morte della regina.

“Harry è colpevole, pieno di tristezza e rimpianto per non aver detto addio alla regina. Si sono incontrati diverse volte durante il giubileo di platino, ma non si aspettava in alcun modo che questa sarebbe stata l’ultima volta che l’avrebbe vista”, ha aggiunto la fonte. “Ha amato sua nonna con tutto il cuore e al momento sta attraversando un momento difficile. La notizia non è stata completamente recepita”.

Harry e sua moglie Meghan Markle erano a Londra per il premio WellChild quando la salute della regina è peggiorata ei membri della famiglia reale si sono precipitati a stare con lei al castello di Balmoral. Anche se inizialmente sembrava che Meghan si sarebbe unita a Harry mentre viaggiava in Scozia, alla fine è rimasta indietro, è stato riferito. Dramma dietro le quinte della famiglia reale La tensione è alta tra Megan ei suoi suoceri.

Una fonte del palazzo ha detto: “La tensione era molto alta e non c’era modo per Meghan di andare a Balmoral”. Sesta pagina. “Il fatto che il campo del Sussex abbia detto che Harry e Meghan sarebbero andati – e poi abbia rapidamente ritrattato quella dichiarazione – ti dirà tutto ciò che devi sapere sul dramma dietro le quinte”.

Harry non rimase a lungo a Balmoral, soprattutto per non partire prima degli altri reali Venerdì, ma Lui e Megan hanno incontrato William e sua moglie Kate Middletonsabato a Windsor per salutare le persone in lutto e i sostenitori riuniti al Castello di Windsor.