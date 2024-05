Il principe William condivide gli aggiornamenti sulla salute di Kate Middleton

Re Carlo ha concesso un nuovo titolo a Kate Middleton.

Kate Middleton, principessa del Galles, ha rivelato lo scorso marzo che le era stato diagnosticato un cancro. La principessa ha aggiunto che attualmente è sottoposta a chemioterapia preventiva. In un videomessaggio, pubblicato da Kensington Palace su X (ex Twitter), Kate Middleton ha aggiunto di essere nelle “prime fasi di questo trattamento”. In mezzo a tutto questo, il principe William ha ora condiviso un aggiornamento sulla salute di sua moglie, secondo il suo rapporto H! Collegato.

una persona ha chiesto informazioni sulla signora Middleton e sui loro tre figli, il principe George, 10, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 6, durante l'apparizione del Principe di Galles il 30 aprile all'inaugurazione di James Place Newcastle. “Va tutto bene, grazie. Stiamo tutti bene”, ha detto il principe William nella clip diventata virale sui social media.

Vale la pena notare che la principessa 42enne ha descritto la scoperta del cancro come un “enorme shock”. Questa notizia è arrivata come un nuovo colpo alla salute della famiglia reale britannica, poiché anche il re Carlo è sottoposto a cure contro il cancro. Ha trascorso due settimane in ospedale a gennaio dopo essere stata sottoposta a quello che il suo ufficio all'epoca aveva definito un intervento chirurgico riuscito, un intervento chirurgico pianificato per una condizione non specificata ma non cancerosa. Tuttavia, Kate Middleton ha dichiarato in un videomessaggio che i successivi test hanno rivelato la scoperta del cancro. Ha detto che stava andando bene e che stava diventando più forte.

Kate ha detto: “Pertanto, il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva, e ora sono nelle fasi iniziali di questo trattamento”. “Questo è stato ovviamente un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra piccola famiglia”, ha aggiunto.

Nel frattempo, in riconoscimento del ruolo crescente di Lady Middleton all'interno della famiglia reale, re Carlo le diede un nuovo titolo. Ora sarà conosciuta anche come Compagna Reale dell'Ordine d'Onore. Questo prestigioso onore ha coinciso con il compleanno del suo figlio più giovane, il principe Louis, che ha compiuto sei anni il 24 aprile.