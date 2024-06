Il principe William, George e Charlotte assistono al concerto di Taylor Swift a Londra: “A Great Evening”

Il principe William ha concluso la sua decisione Festeggiamenti di compleanno Venerdì sera ha portato i suoi due figli maggiori a un concerto di Taylor Swift a Londra.

42 anni realeIl principe George e la principessa Charlotte si sono uniti a migliaia di fan allo stadio di Wembley la prima sera della tappa dell’Eras ​​Tour a Londra.

Swift, 34 anni, ha posato per un selfie con i tre reali, come si vede in una foto condivisa sugli account ufficiali dei social media del Principe e della Principessa del Galles.

“Grazie [Taylor Swift] Una serata fantastica”, si legge nei post.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere







La cantante ha condiviso un selfie separato con la famiglia reale, che includeva anche il suo fidanzato Travis Kelce.

“Buon compleanno M8! Gli spettacoli di Londra sono iniziati alla grande”, ha sottotitolato il post.





Secondo Kensington Palace, le foto sono state scattate prima del suo concerto. Catherine, principessa del Galles, in cura per un cancro non specificato, è rimasta a casa con il figlio più giovane della coppia, il principe Louis.

La principessa Kate è rimasta in gran parte lontana dagli occhi del pubblico da quando ha annunciato la sua diagnosi all’inizio di quest’anno. L’ha fatta lei Prima apparizione pubblica dopo mesi Il 15 giugno La parata dei colori del Trooping, una celebrazione annuale che segna il compleanno ufficiale del re Carlo III. Secondo il Palazzo l’evento non segna un ritorno alle funzioni pubbliche.

Kensington Palace ha rilasciato una nuova foto William e i suoi tre figli Venerdì per celebrare il 42esimo compleanno del futuro monarca britannico.

L’immagine recita “Buon compleanno papà, ti amiamo tutti così tanto!” È firmato “Cx” abbreviazione di Principessa del Galles, spesso chiamata Principessa Kate.

Il palazzo ha detto che l’immagine è stata scattata da Kate nel sud-est dell’Inghilterra a maggio.

Venerdì scorso, Swift è stato accolto a Londra dalle guardie reali mentre la band suonava “Shake It Off” davanti a Buckingham Palace.





“Inarrestabile, inarrestabile”, ha scritto la famiglia reale in un video della performance sui social media.

Ulteriore