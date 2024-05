Il processo di programmazione della NFL ignora l’equilibrio competitivo

La giustificazione della NFL per dare ai Jets sette partite indipendenti in 11 settimane: lo sonoIn un certo senso ce ne devono uno“… è stato sconsiderato. Inoltre, nasconde il problema più profondo di dare alla squadra al terzo posto, una squadra non playoff, troppe partite al di fuori dello slot della domenica pomeriggio.

Alla lega piace l’equilibrio competitivo. Ecco perché la squadra peggiore ottiene la prima scelta al draft e perché le squadre hanno tre partite legate al loro piazzamento nella loro divisione.

Non è così che la NFL programma le partite. Fa una proiezione basata su quali squadre otterranno gli ascolti più alti, indipendentemente da ciò che hanno fatto nella stagione precedente. Quest’anno, le aspettative della NFL per i Jets includono di farli entrare in prima serata in anticipo, prima che le ruote si stacchino. O prima che Aaron Rodgers faccia saltare un’altra gomma.

Naturalmente, questo approccio non aiuterà a mantenere Rodgers in salute. Ha giocato quattro snap in totale dalla sua ultima partita con i Packers nel gennaio 2023. A settembre lo farà Tre partite in 10 giorni Per iniziare la stagione. Due volte nelle prime nove settimane, i Jets giocheranno con solo tre giorni di pausa tra una partita e l’altra.

La lega stessa ha risolto la questione se il calcio a settimana corta sia una cattiva idea scegliendo una statistica basata sul tasso di infortuni in partita con sei giorni tra una partita e l’altra contro tre. Ciò ignora la questione di come si sentono i corpi dei giocatori giovedì, dopo aver giocato domenica. (La NFL usa gli stessi paraocchi sulla questione del tappeto erboso rispetto al tappeto erboso; il tasso di infortuni è lo stesso, quindi a chi importa se devono strisciare fuori dal letto la mattina dopo aver giocato sul tappeto erboso?)

“Chiedete ai giocatori”, ha osservato di recente un allenatore, alla domanda se esiste una differenza tra il calcio da domenica a domenica e quello da domenica a giovedì.

La stessa fonte, che ha chiesto l’anonimato data la delicatezza dell’argomento, ha aggiunto: “Un altro esempio di come si parla di salute e sicurezza dei giocatori ma è facile comprometterla per soldi”.

In questo caso particolare, la salute, la sicurezza e l’equilibrio competitivo sono compromessi. Date le ragioni del sistema di draft e della selezione degli avversari, prendere la squadra al terzo posto e concederle sette partite indipendenti in 11 settimane ignora la questione dell’equilibrio competitivo. Aggiunge un onere eccessivo per una squadra che non parteciperà ai playoff a partire dal 2023.

Giusto o sbagliato, alla Lega piace appianare le cose. Vuole che i fan di tutte le squadre non qualificate credano che la loro squadra possa arrivare ai playoff. Ma vuole anche ottenere le valutazioni più alte possibili per ogni finestra indipendente.

Quindi al diavolo gli equilibri competitivi, come nel caso dei Jets. Perché gli aerei: (1) sono a New York; (2) Aaron Rodgers; E (3) tende a trasformarsi ogni anno in un disastro ferroviario a ritmo lento. Carichiamolo presto sui finestrini patriottici, anche se è solo lubrificante finché non si vedono i segni dello slittamento.

I fan dei Jets dovrebbero essere sconvolti. I Jets dovrebbero essere sconvolti. Rodgers deve essere sconvolto. Sono vittime del fatto che la gente vorrà guardarli per lo stesso motivo per cui guardano le corse automobilistiche.

Al collasso inevitabile.