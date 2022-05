Home » entertainment Il processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard: il caso per il resto degli avvocati di Heard entertainment Il processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard: il caso per il resto degli avvocati di Heard 0 Views Save Saved Removed 0

Martedì, una dichiarazione giurata registrata di marzo di Walter Hamadeh, presidente della DC Films, una divisione della Warner Bros., è stata consegnata alla giuria nel processo per diffamazione tra Heard e il suo ex marito Johnny Depp. Hamada ha testimoniato che “Aquaman” è stato il film con il maggior incasso di sempre della compagnia. Ha detto che lo studio non ha mai pianificato di interpretare Heard come co-protagonista in “Aquaman 2” e che il ruolo di Heard non è stato ridotto nel film in uscita “Aquaman the Lost Kingdom”.

“La dimensione del ruolo cinematografico che ho identificato all’inizio dello sviluppo della sceneggiatura, che sarebbe avvenuta nel 2018, direi. Il coinvolgimento del personaggio nella storia è stato più o meno quello che è stato dall’inizio”, Hamada Shahad in il deposito. “Sin dalle prime fasi dello sviluppo della sceneggiatura, il film è stato costruito attorno al personaggio di Arthur e al personaggio di Orm. Arthur era Jason Momoa e Orm Patrick Wilson. Sono sempre stati i pionieri del film”.

Depp ha citato in giudizio Heard per $ 50 milioni nel 2018 in un editoriale sul Washington Post in cui scriveva che l’attore accusava di diffamazione e che aveva perso il lavoro. Heard ha snocciolato Depp per $ 100 milioni, sostenendo le dichiarazioni fatte dal suo avvocato in cui ha descritto le sue accuse di abusi da parte di Depp come una “bufala” diffamatoria che le è costata i suoi affari.

Heard ha testimoniato che credeva che il suo ruolo in “Aquaman 2” fosse stato ridimensionato e che doveva lottare per essere nel film, che è in post-produzione e dovrebbe debuttare nel 2023. (CNN e Warner Bros. fanno entrambe parte di Warner’s Brothers Discovery.)