Il processo Wagatha Christie nel Regno Unito è terminato

Rebecca Vardy, moglie dell’attaccante del Leicester City Jamie Vardy (a sinistra), sta lasciando la Royal Courts of Justice dopo l’ultimo giorno del processo di alto profilo soprannominato il caso “Wagatha Christie” poiché Rebecca Vardy fa causa a Colin Rooney (a destra) per diffamazione dopo è stato pubblicamente accusato di aver fatto trapelare storie private alla stampa il 19 maggio 2022 a Londra, in Inghilterra.

Victor Szymanowicz | L’editoria nel futuro | Getty Images