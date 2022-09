Il procuratore generale Jeffrey Dahmer nega gli agenti di polizia omofobi e omofobi

Attore che ha impostato Jeffrey Dahmer Behind Bars contrasta con la narrativa che Netflix propone nel suo nuovo spettacolo, ovvero i poliziotti ignorano gli indizi ovvi perché il caso riguarda gay e/o neri.

Precedente Milwaukee DA Michael McCann – che ha citato in giudizio personalmente Dahmer negli anni ’90 – ha detto a TMZ … L’idea che gli ufficiali dell’MPD abbiano chiuso un occhio sulle vittime di Dahmer a causa della loro razza o orientamento sessuale è assurda, nonostante ciò che “The Beast: The Jeffrey Dahmer Story” raffigurato.

I veri drammi polizieschi stanno ottenendo molto clamore in questo momento, e mentre McCann dice di non averlo ancora visto… è consapevole di come stanno Netflix e i suoi partner. Interpretano cose – molto anti-poliziotto e tendono ad essere razzisti e omofobi durante gli episodi.

McCann nega categoricamente questa caratterizzazione, affermando che né la razza né l’orientamento sessuale hanno influenzato il modo in cui la polizia ha indagato su Dahmer. Insiste sul fatto che se avessero saputo di avere un serial killer in mezzo a loro, si sarebbero immediatamente mossi per porre fine a tutto ciò… indipendentemente dal background delle vittime.

Spiega che MO Dahmer semplicemente non permise loro di scoprire la verità prima di quanto fecero nel 1991, quando una delle sue vittime fuggì e portò la polizia in Appartamento Damer.

McCann osserva che Dahmer non ha lasciato prove molto chiare su di lui e ha coperto bene le sue tracce.

Pensa anche che ci sia qualcosa nel fatto che le vittime di Dahmer fossero uomini – dice che le donne scomparse in quel momento sono state indagate presumendo il peggio. Sul razzismo e l’omofobia in generale, ammette che storicamente è stato un problema con le forze dell’ordine… ma insiste ancora sul fatto che non ha avuto alcun ruolo nel modo in cui gli agenti hanno trattato Dahmer.

Naturalmente, non tutti compreranno ciò che vendono qui… soprattutto sapendo come Glenda Cleveland – giocato prima Niecy Nash Milwaukee ha allertato più volte il PD del comportamento di Dahmer prima di essere catturato. Diversi sospetti della polizia l’hanno cancellata perché era nera.