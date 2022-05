Il produttore di Mother 3 condivide i suoi pensieri sulla localizzazione e sul perché non è successo

partecipazione a Nintendo dal vivo occupazione

Uno dei siti GBA più ricercati è il gioco di ruolo del 2006 madre 3. A febbraio abbiamo sentito di quanto guadagnerà il produttore di giochi Shinichi Kameoka Mi piacerebbe vedere questa voce speciale ottenere un rilascio globalePerché non è successo?

Nell’ultima puntata di Kit e Krysta Podcast su YouTubeDurante un segmento di domande e risposte dei fan, a Kameoka è stato chiesto perché pensa che Mother 3 non sia ancora stato rilasciato al di fuori del Giappone. Ecco lo scambio completo:

“Una domanda Al signor Kameoka (sono sicuro che molte persone lo chiederanno) – Hai idea del perché Mother 3 non sia stato rilasciato fuori dal Giappone? E quali sono le possibilità del suo rilascio, secondo te? Mi piacerebbe davvero supportarlo e consigliarlo agli amici”

Shinichi Kamioka: “Personalmente, penso che il più grande punto di forza di Mother 3 sia lo stile di scrittura unico di Shigesatao Itoi; tradurre il fascino e le sfumature della sua scrittura in altre lingue è piuttosto impegnativo, e forse è per questo che ci è voluto così tanto tempo per guardare le edizioni internazionali di Mother 3. “

Senza ancora un rilascio ufficiale a livello locale, i fan qui in Occidente hanno preso in mano la situazione abbastanza bene Correzione della traduzione fatta dai fan. Ex presidente di Nintendo of America Come precedentemente scherzato Reggie sul ritorno di Mommy 3.

Ti piacerebbe vedere Mother 3 farsi strada in Occidente? Hai mai pensato che sarebbe successo? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.