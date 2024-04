Il proprietario del ristorante di San Francisco, Iyad Al-Taweel, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le piste ciclabili

Il proprietario di un ristorante di San Francisco è nel bel mezzo di uno sciopero della fame durato un mese, per protestare contro la nuova sperimentazione di piste ciclabili della città che, secondo lui, sta allontanando i suoi clienti.

Iyad Al-Taweel, 41 anni, trascorrerà il prossimo mese nel giardino fuori dal negozio, senza mangiare, per mostrare il suo odio per la nuova pista ciclabile costruita fuori dal suo negozio.

La famiglia Taweel gestisce il ristorante e negozio d'arte Yasmine Al Souri Rossi Mission SF nello stesso edificio in Valencia Street, nel Mission District della città.

Ad agosto, la San Francisco Municipal Transportation Agency ha inaugurato una nuova pista ciclabile centrale protetta a doppio senso, progettata per rendere più sicura la più importante pista ciclabile nord-sud della città, secondo Al San Francisco Chronicle.

Il progetto della pista ciclabile ha ridotto il numero di corsie per i veicoli su un lato in ciascuna direzione tra la 15a e la 23a strada a Valencia.

Il progetto ha anche rimosso 71 posti auto, cosa che secondo gli imprenditori locali ha ridotto il numero dei loro clienti.

Durante i suoi 30 giorni di protesta, Al-Taweel dice che dormirà fuori dal suo negozio d'arte, consumando solo acqua e distribuendo volantini a sostegno del suo sciopero della fame.

Al-Taweel ha anche scritto le sue lamentele all'esterno dell'edificio temporaneo dove si stabilirà il mese prossimo.

“Iyad, proprietario di Rossi e Yasmine, si è impegnato in uno sciopero della fame di 30 giorni a partire dal 7 aprile per protestare contro le politiche ingiuste, razziste e islamofobe imposte alla sua attività dall'ufficio del sindaco, dall'MTA e dall'Associazione dei commercianti ambulanti di Valencia.

Dopo essere stato ripetutamente licenziato da diversi dipartimenti e licenziato dall'ufficio del sindaco, Al-Taweel spera che il suo digiuno attiri l'attenzione dei leader della città che potrebbero cambiare le piste ciclabili o sarà costretto a chiudere il suo amato ristorante.

“Ho già sofferto molto”, ha detto Tawil ha detto allo sbocco. “Almeno in questo modo, forse qualcuno al potere vedrà la mia lotta e apporterà alcuni cambiamenti. “Per me è l'ultima risorsa.”

“Non voglio che le piste ciclabili siano responsabili della perdita del lavoro di molte persone”, ha detto Al-Taweel.

“Se fossi a New York, avrei file in tutto l'edificio”, ha detto al San Francisco Chronicle Rafik Bouzidi, proprietario di un ristorante tunisino. “Ma San Francisco sta uccidendo le imprese, ed è così semplice.”

Bouzidi afferma di aver notato che alcune persone cancellavano la prenotazione presso l'unico ristorante tunisino della città dopo aver cercato un parcheggio per 30 minuti.

Otto mesi dopo l'avvio della sperimentazione di 6 mesi, la SFMTA afferma che la sperimentazione è in corso, Secondo KTVU.

Secondo il Chronicle, nei primi tre mesi di attività della pista ciclabile sono state segnalate 12 collisioni tra pedoni e veicoli, un tasso di incidenti più elevato rispetto a prima dell'apertura della pista ciclabile.

A settembre, Jian Huang, 80 anni, che stava attraversando la strada, è stato colpito e ucciso da un conducente di SUV quando svoltava a sinistra in Valencia. Secondo SFGate.

Le lamentele di Tawil riguardo alle piste ciclabili sono state accolte con sentimenti contrastanti da parte dei residenti locali, con alcuni d'accordo con il suo imprenditore, mentre altri hanno sostenuto il programma della città per più piste ciclabili.

La SFMTA ha affermato che sta lavorando per ascoltare gli imprenditori e sta adattando il progetto a vantaggio di tutti.

“Abbiamo parlato con gli operatori del parco a Valencia e abbiamo ricevuto il loro feedback sulle loro esigenze di carico per orientare il processo di progettazione”, ha detto l'agenzia al punto vendita. “La nostra comunicazione e collaborazione proseguiranno per tutta la primavera, mentre lavoriamo per trovare soluzioni che proteggano al meglio le aziende e i ciclisti sui sentieri”.