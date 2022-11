Il proprietario di una casa di Christmas Story maledice l’attore Yano Anaya a Iconic Home

Riproduci contenuti video



TMZ. com

Attore “Una storia di Natale” Yano Anaya Non è più il benvenuto nell’iconica casa del film… il proprietario lo ha reso ancora più esplicito in questo video della sua tirata piena di imprecazioni.

Yano, che interpretava Grover Dill nel film del 1983, stava scattando foto con i fan sui gradini della sua casa nell’area di Cleveland il 15 novembre quando improvvisamente… il proprietario, Brian JonesEsce dal nulla e inizia a urlargli di togliersi le sue cose e di non tornare.

Nel video, ottenuto da TMZ, Brian e Yano si trovano faccia a faccia… con un proprietario di casa che accusa l’attore di essere un imbroglione, un perdente e un “pezzo di merda” e afferma che Yano lo ha rovinato in qualche modo.

Come abbiamo riportato per la prima volta… La casa iconica del film è recentemente arrivata sul mercato e Yano ci ha detto che lui e gli altri membri del cast di “Christmas Story” sono interessati a mettere insieme i soldi per Acquista la famosa proprietà.

Yano socio in affari Emanuele Subà Ci dice che non hanno idea del perché il proprietario della casa sia così arrabbiato. Afferma che il rappresentante ha parlato con Brian al telefono il giorno prima dell’incidente e dice che hanno avuto un’ottima conversazione.

Hanno anche affermato che Brian aveva detto loro che sarebbe stato disposto a vendere la casa al loro gruppo, e sono stati colti alla sprovvista dallo sfogo di Brian. Yano non vuole commentare. READ È morto a 95 anni Pat Carroll, la voce di Ursula ne La sirenetta della Disney

Ma Brian ha una storia diversa, dicendoci: “Mi scuso per il modo in cui mi sono espresso; tuttavia, era preoccupante che i fan fossero indotti in errore a contribuire a una campagna GoFundMe che non avrebbe portato all’acquisto di una casa”.

Brian ha continuato dicendo: “Non ho alcuna affiliazione con nessuna campagna GoFundMe. Non sto vendendo la casa tramite Go Fund Me, quindi i fan non dovrebbero contribuire a questo fondo con false pretese, pensando che i loro soldi compreranno la casa. Io godere di offerte divertenti solo da acquirenti qualificati.” Tramite il mio agente immobiliare.