Il prossimo anno, il CEO di Shell Ben van Beurden sarà sostituito da Wael Sawan

gigante del petrolio coincidenza Giovedì è stato annunciato che il CEO Ben van Beurden si dimetterà alla fine dell’anno dopo quasi un decennio di lavoro.

Wael Sawan, l’attuale direttore delle soluzioni per il gas, l’energia rinnovabile e l’energia integrata di Shell, diventerà il prossimo CEO dell’azienda il 1° gennaio.

La notizia arriva sulla scia delle speculazioni secondo cui Shell stesse attivamente cercando un successore per sostituire Van Beurden come CEO.

Reuters menzionato All’inizio di settembre, citando due fonti anonime, il comitato per la successione del consiglio di amministrazione della Shell si è riunito più volte negli ultimi mesi per fare piani per lasciare Van Beurden e intervistare potenziali successori.

Ora è stato confermato che Sawan prenderà la posizione.

Di nazionalità libanese e canadese, Sawan ha ricoperto posizioni in vari progetti commerciali e di vendita al dettaglio durante i suoi 25 anni di carriera in Shell.

“Non vedo l’ora di incanalare lo spirito pionieristico e l’incredibile passione del nostro personale per affrontare le sfide formidabili e cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica”, ha dichiarato Sawan in una dichiarazione, aggiungendo che è stato un onore per noi seguire Van . Leadership Bearden.

“Saremo disciplinati e concentrati sul valore, lavorando con i nostri clienti e partner per fornire l’energia affidabile, conveniente e più pulita di cui il mondo ha bisogno”.