Il prossimo show viewer di SVU risponde ai fan scontenti della partenza di Kelly Gidish

immagine : Dia Dipasobel ( Getty Images )

Kelly Vertiginoso Annunciato oggi Presto si congederà dall’invincibile dal punto di vista funzionale Legge e ordine Franchise, allontanandosi dal ruolo che ha ricoperto nelle ultime 10 stagioni di rotazione La principale catena di franchising che è stata spenta Legge e ordine: SVU. Scrivo di partire su InstagramGidish ha parlato calorosamente del suo personaggio, la detective Amanda Rollins, che si è unita allo show nel 2011 come nuova partner della detective Fin Tutuola di Ice-T. “ Gedish ha scritto che semplicemente non c’è nessun altro personaggio in TV come Rollins. “ Sono cresciuto e cambiato, e anche io. Ho iniziato questo show quando avevo poco più di vent’anni e sono grato di aver avuto così tanti anni di età adulta con Rollins nella mia vita”.

Mentre Jedish sembrava piuttosto positivo riguardo al cambiamento Nel suo post, ringraziando Dick Wolf, Mariska Hargitay e molti altri con cui ha lavorato per oltre un decennio alla serie, nei commenti è emerso uno strano dramma. In particolare, il prossimo showrunner che circonda David Graziano, che è intervenuto per esprimere il suo dolore per la partenza di Gidish, solo per cogliere alcune domande dei fan ansiosi sul motivo per cui è stato apportato il cambiamento.

Interessante la risposta di Graziano:

Potresti prenderti un momento per pensare che le cose sono più complicate di quanto appaiano in un mondo di emoji e tweet. Tutto quello che ho intenzione di dire è che Kelly ha gestito la cosa in modo molto elegante. È senza dubbio una delle migliori professioniste del settore che ho incontrato nei miei 24 anni di scrittura per la TV. Sono rattristato dalla sua uscita incombente. Sarebbe il mio giorno fortunato se potessi scriverle di nuovo.

Legge e ordine: SVU Ritorna per la sua 24a stagione il 22 settembre. Non si sa quanti episodi Jedish dovrebbe apparire prima della sua partenza.

[[[[Attraverso Limite]