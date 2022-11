Il Qatar vieta la vendita di birra negli stadi dei Mondiali

Budweiser, che paga alla FIFA 75 milioni di dollari per ogni ciclo quadriennale di Coppa del Mondo, ha affermato che sta lavorando con gli organizzatori per “trasferire i punti vendita in franchising nelle località come indicato”.

Il nuovo piano significa che le tende rosse del birrificio potrebbero ora non essere visibili in tutti gli stadi; Sono allo studio alternative bianche senza marchio. I famosi frigoriferi rossi dell’azienda saranno probabilmente sostituiti con quelli blu, che è il colore associato al marchio analcolico di Budweiser, Budweiser Zero.