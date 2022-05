Il QB a quattro stelle Eli Holstein elegge l’ex comitato A&M del Texas in Alabama

L’Alabama ha ricevuto il Pledge dalla Quarterback Class 2023 dalla Louisiana.

Eli Holstein ha promesso un’interessante storia di reclutamento tra i passanti in competizione per sostituire Price Young martedì mattina. Arch Manning, che dovrebbe effettuare una visita ufficiale in Alabama il 10 giugno, si aggiunge alla speculazione sull’opportunità n. 1.

Secondo la 247 Sports Combination, Holstein è classificata 54a e 8a nella classe 2023.

Zachary, Louisiana Rising Sr. è stato licenziato dalla Texas A&M e ha ripreso il suo reclutamento.

A 6 piedi-4, 222 libbre, Holstein ha una dimensione prototipo per un quarterback d’élite. Prima di trasferirsi in Alabama, ha considerato Florida, LSU, Miami, Ohio State e altro, secondo 247 Sports.

Holstein ha ricevuto un viaggio al prestigioso campo Elite 11 a maggio con una performance eccezionale nella regione di Las Vegas.

Da giovane a Zachary, Holstein lanciò per 3.200 yard e 44 touchdown, guidando la sua scuola a un perfetto record di 15-0.

Michael Casagrande è corrispondente per l’Alabama Media Group. Seguilo su Twitter YBy Casagrande O su Facebook.